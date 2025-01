Día definitorio en la Champions League con 18 partidos en simultáneo: Manchester City al borde de la eliminación

El nuevo formato de la Champions League tendrá una jornada decisiva este miércoles con 18 partidos que se jugarán en simultáneo (desde las 17hs, de Argentina) y definirán la próxima instancia. Con Liverpool y Barcelona ya clasificados a octavos de final, habrá 25 equipos que conocerán su suerte aunque las miradas estarán posadas en el riesgo de eliminación que tiene sobre su cabeza Manchester City.

Los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones ya estarán en los octavos de final, por lo que sólo hay seis cupos disponibles en esa zona teniendo en cuenta que los Reds de Inglaterra y el Blaugrana de España ya tienen su pase asegurado para esa instancia.

Actualmente, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Milan, Atalanta y Bayer Leverkusen estarían acompañándolos, pero hay otros diez equipos con opciones matemáticas de dar el salto a esas posiciones en esta última jornada.

Hay que tener en cuenta que habrá otros 16 clubes (del 9° al 24° de la tabla) que disputarán los playoffs previos: los ocho ganadores de esas llaves se sumarán a los octavos de final. En ese listado hoy en día aparecen instituciones destacadas como Real Madrid, Juventus, París Saint Germain o Benfica.

Aunque sin dudas el gran atractivo de estos 18 partidos que se disputarán en simultáneo está puesto en la posibilidad de que el Manchester City quede eliminado. Los Ciudadanos están 25° actualmente con ocho puntos, por fuera de las zonas de clasificación. Recibirán en el Etihad Stadium al Brujas de Bélgica y necesitarán sí o sí ganar, además de esperar otros resultados. Sin embargo, no se puede perder de vista que también el PSG podría quedar afuera si el Stuttgart lo golea en Alemania y se combina con otros cinco marcadores.

“Sé que en este tipo de partidos hay que poner algo especial, algo que no nos ha bastado hasta ahora en la Champions, para ganar los partidos. Es simple, la cuestión es simple. Si no ganamos, estaremos fuera. Si ganamos, pasaremos. Llevo muchos años en la Champions League, he jugado este tipo de partidos muchas veces. Tarde o temprano tienes que jugar este tipo de partidos en los que ganas, pasas, no ganas y estás fuera. Son muchos. Pero ocurrió más en las últimas fases, no ahora (fase inaugural). Pero estamos aquí por las razones que conocemos: que no somos lo suficientemente buenos”, dijo Pep Guardiola, según reprodujo el diario The Guardian.

Más allá de la pelea por los ocho boletos directos a octavos de final, también habrá una puja por quedar entre el 9° y el 16° puesto, ya que serán los cabezas de serie para el sorteo de los play-offs, aventajando a los que se ubiquen del 17° al 24° de la tabla.

Tras esta jornada, la UEFA realizará el próximo viernes el sorteo de los “play-off eliminatorios” que se desarrollarán con partidos ida y vuelta entre el 11 y el 19 de febrero. Tras estas llaves, se llevará a cabo un nuevo sorteo (21 de febrero), pero para dejar armado ya el cuadro de octavos de final, cuartos y semifinal.