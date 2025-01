Inseguridad en el centro de la ciudad: robos reiterados a domicilios particulares generan preocupación

Los vecinos del centro de nuestra ciudad se encuentran en estado de alerta y preocupación ante la seguidilla de robos que han afectado a viviendas de calle Almirante Brown al 2200 y 2300. El último episodio ocurrió este sábado por la noche y profundizó el malestar de los residentes, quienes exigen una respuesta efectiva de las autoridades.

Estela, una vecina de Almirante Brown al 2300, relató lo que vivió semanas atrás cuando delincuentes ingresaron a su casa: “Yo no estaba porque me accidenté, pero entraron por la parte de atrás, me violentaron una reja y se metieron. Se llevaron varios electrodomésticos y hasta habían preparado otras cosas para volver a llevarse.

"Me dieron vuelta la casa, abrieron todos los cajones de los placares. El dolor de cabeza fue para la persona que estaba cuidando mi casa, que se encontró con todo así”, comentó.

La inseguridad no cesa, y el sábado por la noche otra vivienda cercana fue blanco de un robo. Según reveló la mujer, “a una chica que vive a media cuadra le entraron por la ventana que da a la calle. Ella lo encontró al hombre en el antebaño. El tipo salió como entró, sin ningún apuro y se fue”.

Los vecinos reclaman una mayor presencia policial en el barrio y acciones concretas que permitan prevenir este tipo de hechos. Mientras tanto, la sensación de vulnerabilidad sigue creciendo entre los habitantes de la zona.