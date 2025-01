Casi un mes sin presión en el servicio de agua: la dura realidad de los vecinos de barrio Dos Rutas

La falta de agua en Santo Tomé continúa afectando a los vecinos de diferentes barrios, que ya llevan casi un mes enfrentando graves inconvenientes para acceder al servicio. Juan Luque, vecino del barrio Dos Rutas, relató las dificultades que atraviesa a diario, tanto él como sus vecinos, por la interrupción en el suministro.

“Desde el 23 de diciembre, no tenemos presión en el agua, lo que impide que llegue al tanque de los hogares. Algunos intentamos utilizar agua de las canillas en el patio para llenar baldes, pero no es suficiente”, explicó Luque en una entrevista con el programa radial Creo, por Aire de Santa Fe. Según detalló, en su caso particular se ve obligado a bañarse en la empresa donde trabaja, ya que no puede hacerlo en su hogar.

Más adelante, el vecino cuestionó que "la calidad del agua ni siquiera sirve para lavar la ropa y nosotros llenamos el lavarropa con baldes con agua, tenés que agarrar por lo menos 10 baldes. Imagínate llenar 10 baldes de agua para lavar, después para enjuagar. Ni hablar del resto de la casa".

"Situación límite"

La ola de calor que azotó la región la semana pasada agravó aún más la situación, ya que el calor extremo aumentó la demanda de agua, que no llega con la presión necesaria. Según Luque, la problemática no es nueva, pero este año la interrupción del servicio se extiende por más de 25 días. “Es un problema recurrente que se agudiza cada verano, pero ahora estamos en una situación límite”, indicó el vecino, quien agregó que el agua que reciben no es apta ni siquiera para lavar la ropa.

A pesar de la falta de servicio, los vecinos siguen recibiendo las facturas de la Municipalidad de Santo Tomé sin ningún tipo de descuento, lo que genera indignación. “Nos están cobrando por algo que no tenemos”, señaló Luque, quien también destacó que el mal estado de las calles en su barrio complica aún más la situación. “Las calles están intransitables. Los camiones de la basura no pueden pasar, y la recolección se hace en las esquinas porque el camión no puede ingresar”, relató.

En el caso de Luque, la empresa donde trabaja le permitió bañarse en sus instalaciones, pero para muchos otros vecinos, la falta de agua se convierte en un desafío diario. “Muchos otros vecinos están pasando por lo mismo. No es un problema aislado”, aseguró.

Sin respuestas del Municipio

La situación se agrava cuando se observa que la falta de presión en el agua afecta a varios sectores de la ciudad, y los reclamos continúan creciendo. “Nosotros ya hemos hecho reclamos, pero no recibimos respuestas. Necesitamos que las autoridades se hagan cargo de esta situación y nos den una solución urgente”, concluyó Luque.

La falta de agua y las malas condiciones de las calles son solo algunos de los problemas que los vecinos de Santo Tomé deben enfrentar. Con la llegada de nuevos días de calor, el reclamo por la restitución del servicio y mejoras en la infraestructura se hace cada vez más urgente.