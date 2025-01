El argentino Luciano Benavides volvió a ganar en motos y lucha por el podio en el Rally Dakar: “Es algo increíble”

(Enviado especial a Arabia Saudita) El salteño Luciano Benavides se metió de lleno en la pelea por subirse al podio en motos en el Rally Dakar, que por sexto año al hilo se lleva a cabo en Arabia Saudita. Este martes el piloto oficial de KTM ganó su segunda etapa consecutiva, se mantiene cuarto en la clasificación general y acecha al francés Adrien Van Beveren (Honda) en la pelea por el tercer lugar de una de las dos categorías más importantes (junto con autos) de la carrera más extrema del planeta.

Luego de vencer este lunes, hoy Luciano largó primero y pese a “barrer” la pista (marca la huella, quitar obstáculos como piedras y vegetación), el piloto de 29 años cumplió con una labor soberbia al quedarse con el parcial que unió Riad con Haradh, que tuvo 357 kilómetros cronometrados.

“Mantuve un ritmo muy bueno toda la etapa. Ganar abriendo pista nunca lo había hecho y es algo increíble”, contó Faster, como se lo conoce al menor de los hermanos salteños. Ante la pregunta de Infobae si es posible el podio, sostuvo: “Totalmente. Nunca me sentí tan bien arriba de la moto. De hecho, en la posición en la que estoy (en la clasificación general), no refleja lo bien que me siento. Lástima esa primera semana por cómo se han dado las cosas”, agregó el campeón mundial de Rally Raid en 2023, el primer argentino en conseguirlo. Cabe aclarar que si bien venció el jueves en la quinta etapa, luego quedó segundo porque le devolvieron tiempos a Van Beveren por ayudar a un colega.

Luciano está a nueve segundos de Van Beveren y hoy le le redujo dos minutos a falta de tres parciales para terminar la competencia. En tanto que el australiano Daniel Sanders (KTM) fue tercero y se consolidó en el mando de los cronos totales. Por otro lado, el neuquino Santiago Rostan (KTM) culminó 43º y es 38º en la general. La jornada en las dos ruedas también tuvo el espectacular accidente del español Tosha Schareina (Honda), que igual pudo levantarse y seguir en competencia.

En autos la lucha es apasionante y Nasser Al Attiyah se impuso con su Dacia. El Príncipe da pelea desde el cuarto puesto en la general, que tiene ahora como líder al local Yazeed Al Rajhi (Toyota), ya que aprovechó el undécimo puesto del sudafricano Henk Lategan (Toyota), quien hasta ayer mandó en la nómina total. Se suma a la pelea el sueco Mattias Ekström (Ford), que es tercero. Mientras que el mendocino Juan Cruz Yacopini fue 17º y aún es séptimo en el global de los cronos.

En tanto que el matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, terminaron cuartos en la categoría Challenger y mantienen la vanguardia en la clasificación general con su Taurus del equipo BRR. El ganador del día fue otro argentino, David Zille y Sebastián Cesana (Taurus), que son 26º en la general debido a los problemas mecánicos que tuvieron la semana anterior. El navegante argentino, Bruno Jacomy, fue tercero con el qatarí Khalifa Al Attiya (Taurus) y marchan 14º en la tabla total.

Mientras que en Side by Side venció el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am) y el estadounidense Brock Heger (Polaris), fue segundo y se afirma en la cima del lote luego de once días de carrera (se suman el prólogo y la etapa de 48 Horas).

Por el lado de los camiones, el checo Ales Loprais (Iveco) fue el más rápido y su compatriota Martin Macik (Iveco), fue cuarto y conserva el liderazgo en la tabla acumulada.

El resto de los argentinos.

Challenger: entre los navegantes, Lisandro Sisterna, con el español Pau Navarro (Taurus) fueron octavos y son cuartos en la general. Augusto Sanz fue 12º con el qatarí Ahmed Al Kuwari (Taurus) y son 34º en el global. Ariel Mattarucco y el colombiano Javier Vélez (BRP), fueron 32º y son 26º en el clasificador total.

Side by Side: Jeremías González Ferioli (Can Am) y Pedro Rinaldi, culminaron terceros y son 25º en la nómina completa. Manuel Andújar (Can Am) y Bernardo Graue, resultaron 13º y se ubican 24º en la general. Los navegantes: Anuar Osman con el español Fidel Castillo (BRP) fueron novenos y son 10º en el acumulado. Y Fernando Matías Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (BRP), llegaron 11º y marchan 13º en la general.

Mission 1000: Benjamín Pascual es tercera y lidera entre las motos con su Segway eléctrica. Se trata de la categoría reservada a los vehículos impulsados con energías alternativas.

Este miércoles la caravana llegará al desafiante Empty Quarter (“Cuarto Vacío”), que es el segundo desierto más grande del mundo detrás del Sahara y con una extensión que es equivalente a un cuarto del territorio saudita (de ahí su nombre). El tramo se llevará a cabo entre Haradh y Shubaytah, que será el epicentro de los últimos tres días. El parcial constará de 119 cronometrados, pero los competidores deberán sortear dunas que llegarán a los 250 metros de altura. A pura arena se comenzará a definir la competencia. Es una superficie que permite la velocidad, pero puede ser traicionera.