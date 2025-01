Provincia invierte más de $ 18 mil millones en la construcción de 353 aulas en toda el territorio santafesino

El Gobierno de la Provincia, en el marco del Programa Mil Aulas del Ministerio de Educación, está construyendo 353 aulas en escuelas de todo el territorio santafesino. Los nuevos espacios escolares demandan una inversión total de $ 18.364.218.560,15, y se llevan adelante a través de convenios con municipios y comunas y por licitaciones públicas.

“Desde el Gobierno provincial estamos trabajando para que a las escuelas de toda la provincia no les falte nada y tengan aulas en las mejores condiciones edilicias y para contribuir en la mejora de los aprendizajes, porque en definitiva ese es el sentido de lo que hacemos, porque un aula no tiene sentido si no hay chicos adentro y aprendiendo”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, tras supervisar el avance de las obras en escuelas de los departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo.

En esta línea, el funcionario remarcó que “también se está trabajando en mantener los edificios escolares y dotarlos de mayores comodidades, y para ello hay que trabajar todos los días porque, en todos los ámbitos, pero especialmente en Educación se necesita un trabajo constante, responsable y efectivo”.

Procesos

Cabe destacar que por convenios se están construyendo unas 258 aulas con un monto de inversión de $ 11.472.000.000, mientras que 95 nuevas aulas se están llevando adelante a través de licitaciones públicas con una inversión de otros $ 6.892.218.560,15.

“Son aulas muy importantes para los establecimientos educativos y a través de un trabajo muy profesional y minucioso del equipo de Infraestructura del Ministerio de Educación se construyen aulas de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa en cuanto a sus dimensiones y a sus características particulares, con el objetivo final de mejorar los aprendizajes de los chicos de la provincia de Santa Fe”, completó Goity.

El ministro Goity, durante la visita a una de las escuelas del sur provincial. (Foto: GSF)

Recorrida por Rosario, Constitución y San Lorenzo

En los últimos días, Goity visitó escuelas de la ciudades de Rosario, y Roldán y de las comunas de Soldini, Pavón y Acebal, donde se están construyendo aulas. En Rosario, Goity visitó la Escuela Nº 514 “Madres de Plaza de Mayo”, donde se está construyendo un aula; y la Escuela Nº 272, donde se están construyendo otras dos. Mientras que en Roldán, el ministro fue recibido por el intendente local, Daniel Escalante, con quien visitó la Escuela Primaria Nº 229, donde se está construyendo un aula.

En Pavón, Goity estuvo en la Escuela Primaria N.º 6076 donde se está construyendo un aula. En dicho establecimiento escolar, el ministro estuvo acompañado por el senador departamental, Germán Giacomino y el presidente comunal, José López y directores de la institución con quienes dialogó sobre el avance de obra y la realidad educativa de la comuna y del departamento.

En Acebal, Goity fue recibido por los directivos de la Escuela Técnica Nº 449 donde se está construyendo un aula. Mientras que en Soldini, el titular de la cartera educativa recorrió las obras que se llevan adelante en la Escuela Secundaria Nº 444 para la construcción de 3 aulas. En la ocasión, el presidente comunal, Leonardo Marconcini estuvo acompañando la recorrida junto a directivos de la institución.

En la oportunidad, Goity agradeció a los directivos de las instituciones, intendentes, presidentes comunales, senadores departamentales porque “estamos trabajando en conjunto para que cuando empiecen las clases lo hagamos de la mejor manera”. Durante la visita, el ministro estuvo acompañado por el director Provincial de Infraestructura Escolar Zona Sur, Rubén Rosas, entre otras autoridades.