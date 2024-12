Balance de fin de año de Paco Garibaldi: “El nuevo puente es la obra más importante de la provincia”

Por Santotomealdía

El senador Paco Garibaldi realizó un balance del 2024 y se refirió a los principales desafíos para el año próximo. En ese marco, destacó la licitación del nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé como “la obra más importante de la provincia” y planteó la necesidad de “invertir recursos en los barrios de Santo Tomé, Santa Fe y las distintas localidades de la región”.

En materia legislativa, el representante el departamento La Capital, valoró las “más de 110 leyes” sancionadas durante el año y anticipó que uno de los grandes desafíos para el 2025 será el proceso de reforma de la Constitución provincial.

En diálogo con Santotomealdía, Paco Garibaldi se refirió en primer lugar a la nueva conexión vial entre nuestra ciudad y la capital provincial. “Es la obra más importante de la provincia. Lo que pasó el viernes 20 de diciembre es algo que nunca antes había pasado; muchas veces hubo promesas, hubo compromisos, hubo actos de campaña sobre el puente que nunca ocurrió, pero esto es realidad”.

“Es una decisión que tomó primero el Gobernador Pullaro y que nos permitió que, con la Municipalidad de Santa Fe, Santa Tomé, todos trabajemos en conjunto para alcanzar este objetivo que es que en los primeros meses del año próximo arranque la obra. Lo que tenemos que hacer con el puente es seguirlo, para que el plazo de ejecución de obra, que son dos años, se concrete”, agregó.

Más adelante, el senador subrayó que, más allá de la obra del nuevo puente, “hace falta que la Provincia y la Nación inviertan recursos en los barrios de Santa Fe, de Santa Tomé, de las distintas localidades de la región”.

El año legislativo El Senador Paco Garibaldi también destacó el trabajo de la Legislatura durante el año: “Terminamos el año con más de 110 leyes y leyes importantes, de reforma de la justicia, del servicio penitenciario, del policiamiento, o sea, para mayor seguridad y justicia en la provincia de Santa Fe”.

Sobre la realidad del Gran Santa Fe y el departamento La Capital, el legislador afirmó que “la gente ya vive como un Área Metropolitana, los límites de las localidades existen, pero la gente los traspasa, entonces hay que pensar como Área Metropolitana”.

“Muchas veces pasa que la política se adapta a lo que la gente hace, pero nos adaptamos años después, entonces la respuesta, en general, llega tarde. Creo que hay que tener esa mirada metropolitana, no de disputa entre las localidades, sino de complementariedad”, añadió.

Paco Garibaldi, en la sesión del Senado Provincial, el 6 de diciembre pasado. (Crédito: Senado Santa Fe)

La reforma constitucional

Con relación a la sanción de la Ley que declara necesaria la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, Paco Garibaldi aseguró que es uno de los grandes desafíos para el próximo año. “Estamos muy entusiasmados. Hoy en Santa Fe tenemos gobernador y vice que no pueden ser reelectos, queremos que tengan esa oportunidad. Y en el caso del resto de los mandatos, intendentes, concejales, diputados, senadores, queremos eliminar la reelección indefinida”.

“Queremos también cambiar los fueros que hay en Santa Fe. No puede ser que los legisladores tengamos fueros que no permitan que la justicia nos investigue, yo no tengo nada que esconder, así que, que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar y que nadie esconda nada. Nosotros tenemos por ley Ficha Limpia y la queremos por Constitución, para que gente con condenas penales no pueda ser candidato”, agregó

Consultado por la autonomía municipal, el senador dijo que también está contemplada “para darle a las ciudades mayor poder y mayor fortaleza”. Y explicó que “tiene que ayudar a rediscutir, por un lado, la carga tributaria sobre el ciudadano común”, para que “esa carga tributaria se distribuya de otra manera”.

“De cada 100 pesos que un contribuyente paga de impuestos, en la Argentina, 86 van al gobierno nacional, 13 a todos los gobiernos provinciales y 1 a las municipalidades. Y la ciudad tiene la responsabilidad de mantener las calles, las plazas, la iluminación, los residuos, el transporte. Hay una carga tributaria alta para la gente que hay que cambiar una vez por todas”, finalizó.