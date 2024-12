El método Ocon: el plan de Williams para relanzar a Colapinto en la Fórmula 1

Salvo alguna negociación de último momento, Franco Colapinto no tendrá una butaca en la Fórmula 1 durante 2025. Pero Williams, que ya confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz para la próxima temporada, no quiere perderlo. Su jefe James Vowles confirmó los planes para potenciarlo como piloto de reserva, asegurando una preparación constante más allá de no correr en los GP que se vienen, y brindó detalles sobre las pruebas para relanzar su carrera.

El director británico ahondó sobre esta estrategia y remarcó que el argentino tendrá oportunidades constantes para manejar un monoplaza antiguo, conocido como TPC (Test de Coches Previos), en un entorno sin presión. Este enfoque permitirá que el joven se mantenga en ritmo competitivo mientras colabora con el equipo en simuladores. “Tendremos un coche histórico, un coche de dos años para Franco. Lo utilizará mucho para conseguir mucha velocidad”, expresó en RacingNews365.

Esta metodología, que le permitirá a Colapinto ganar numerosas horas de rodaje y a Williams monitorearlo bien de cerca, sigue un modelo similar al caso de Esteban Ocon, quien en 2019 quedó fuera de la grilla pero se mantuvo activo como piloto de reserva en Mercedes, por detrás de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Según Vowles, quien trabajó como ingeniero de la escudería alemana durante una década, esa etapa fue crucial para el regreso exitoso del francés a la F1, primero con Renault y luego con Alpine antes de pasar a Haas: “Ya hice esto antes, en una vida anterior con Esteban cuando se tomó un año sabático. Esteban está aquí hoy y sigue siendo un piloto fuerte. Hay cosas que podemos hacer para mantener su fuerza”.

Colapinto, quien llamativamente tuvo dos chispazos con Ocon en el último tiempo, llegó a Williams tras un prometedor rendimiento en la última temporada. Aunque no será piloto titular en 2025, Vowles aseguró que el pilarense tendrá el mejor entrenamiento posible, lo que podría abrirle oportunidades en un futuro no muy lejano.

Desde el equipo también celebraron la decisión de incluir pruebas TPC en su programa. Sven Smeets, director deportivo de Williams, destacó la importancia de estas instancias: “Estoy muy contento de que tengamos un equipo de pruebas (el año que viene). Así podrá conducir un coche de F1 sin presión. Se está hablando mucho de eso en estos momentos. Pero es algo fantástico para los chicos jóvenes. Porque saben lo importante que es”.

El futuro del piloto nacional sigue siendo una verdadera incógnita, pero en un deporte tan cambiante como la Fórmula 1, podría surgir una oportunidad antes de lo esperado. Por ahora, la escudería de Grove apuesta a su desarrollo continuo, con el objetivo de tenerlo listo para cualquier eventualidad en la grilla. Su caso también refleja la visión a largo plazo de Williams, que busca equilibrar la experiencia de sus titulares con la formación de nuevas promesas.