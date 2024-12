Pullaro: “El programa Llave tiende una mano a los que más lo necesitan en este momento”

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la presentación en Rosario del programa Llave, herramienta impulsada por el Gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal para brindar soluciones específicas a los santafesinos que alquilan viviendas.

“Para nosotros esto realmente es una política pública e importante en un momento muy difícil de Argentina, de Santa Fe. Aquí entendemos que el Estado tiene que generar las herramientas para cubrir necesidades que tiene la población”, resaltó el mandatario durante la presentación en la Sede de Gobernación. Lo acompañaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente de la ciudad, Pablo Javkin; la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón; el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y el presidente del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris.

“Teníamos que dar respuestas a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, primero generando una herramienta que nos permita tener una escala importante en acceso a la vivienda y ahí se generó el crédito Nido, para toda la provincia y hoy muchos santafesinos ya están construyendo o han adquirido su vivienda con condiciones únicas en el mercado, porque el gobierno de la provincia hizo un reembolso muy importante de dinero”, indicó.

Y agregó: “Entendimos también que esta política pública tenía que ir más allá y que teníamos que darle respuestas a los estudiantes en primer término, a las personas que quieren irse a vivir solas y no tienen la oportunidad o no tienen la posibilidad de tener una garantía o de tener los recursos para poder alquilar. Y entendimos que teníamos que dar esta respuesta también como Gobierno, poniendo recursos provinciales, articulando con el Banco Municipal para darle respuesta a esta población que no es menor, que es de alrededor de 1,2 millones de personas que viven en viviendas alquiladas y tender una mano a los que más lo necesitan en este momento”.

Finalmente, el gobernador remarcó: “Esta política pública no es sólo para estudiantes, no es sólo para personas que quieren irse a vivir solas, sino también es para familias que están alquilando en este momento, y ahí llega la mano solidaria del Estado para colaborar y que puedan resolver una situación sumamente compleja”.

“Herramienta única”

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, manifestó que el programa Llave “es parte de las políticas de vivienda. Cuando hablamos de vivienda como políticas, no es solamente pensar en sacar un crédito para comprar una casa o construir una vivienda, sino también abordar el problema de decenas de miles de personas que alquilan y la posibilidad de acceder rápidamente a un alquiler”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, valoró que esta nueva herramienta sea “una llave, como bien se plantea, para que nadie que tenga la decisión de venir a estudiar a Rosario, o a Santa Fe, o a Rafaela, o a las distintas ciudades de la provincia, tenga un impedimento para hacerlo y pueda vivir esa experiencia de vida que seguramente le cambiará la vida para siempre”.

El programa

Llave es una alternativa que se pone a disposición de los santafesinos que alquilan en la provincia, ofreciendo soluciones rápidas para solventar gastos de un nuevo contrato o contar con garantías.

Estas herramientas están orientadas a brindar facilidades a todos aquellos cuya solución habitacional se encuentra vinculada a un contrato de alquiler; ya sea para una familia, parejas, personas solteras, adultos mayores o jóvenes que están proyectando su independencia.

El programa comprende dos modalidades operativas:

Llave Solución Económica: destinada a brindar apoyo financiero a inquilinos para afrontar los gastos vinculados a la suscripción del contrato de alquiler o su renovación (honorarios, comisiones, gastos de mudanzas, conexiones de servicios).

Llave Garantía: creada para generar una alternativa a las garantías tradicionales (propietarias y de recibos de sueldo) solicitadas al momento de celebrar un contrato de alquiler, a través del uso del seguro de caución con bonificación del premio de la póliza del seguro.

Para postularse, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/ , completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.