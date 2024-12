Lewandowski lanzó el espacio ‘Activemos’.

Con un masivo plenario provincial realizado en Rosario, Marcelo Lewandowski lanzó “Activemos”, el movimiento político que lo acompañará de aquí en más en la Provincia de Santa Fe. “Me interesa que construyamos el movimiento, que activemos de una vez por todas una reconstrucción. Tiene que ser con objetivos comunes a todos, sin importar el sello. Debemos recuperar las banderas de crecer a partir de tener un trabajo digno, de tener un estudio, de la movilidad social ascendente”, remarcó.



El encuentro, que convocó a cientos de ciudadanos de a pie, no solo nucleó a militantes, sino también a representantes de la sociedad civil de distintos puntos de la provincia. Trabajadores de la educación, referentes de asociaciones civiles, presidentes de clubes de barrio, representantes sindicales y profesionales, entre otros, expresaron sus inquietudes y marcaron su acompañamiento al espacio del senador nacional.



“Nosotros creemos en la comunidad organizada, es decir, en aquellos que trabajan en los barrios, en los docentes, en las vecinales, en profesionales, en la salud pública. No me importa un sello para construir peronismo. Quiero hacer peronismo con la comunidad organizada, trabajando codo a codo con quienes ya lo vienen haciendo desde las instituciones del territorio. Y la comunidad organizada y el movimiento nacional abarca a peronistas, socialistas, radicales yrigoyenistas; abarca con todos los que compartimos, un poquito más, un poquito menos, estos ideales”, dijo Lewandowski.



“Nos tiene que dar orgullo de participar y de querer cambiar la realidad. Para que no haya más indigencia, para que la gente tenga laburo, que combatamos verdaderamente el flagelo de la droga. Porque no alcanza solamente con poner policías y gendarmes y pensar en construir cárceles, hay que cambiar la realidad a esos pibes en los barrios en donde consumen droga de pequeños, en donde ‘están a la buena de Dios’, donde no pueden ir a la escuela, donde no comen”, remarcó y enfatizó: “Ese es el verdadero cambio y esa es la lucha que tenemos que dar”.



En ese sentido fue muy crítico del Gobierno provincial y trazó un paralelismo entre el ajuste que se realiza a nivel nacional con el que impulsa la Casa Gris. “¿Ustedes escuchan al gobierno de la provincia hablar de los problemas que nos trae esta política económica? No dicen nada, no dicen absolutamente nada. Y al igual que Milei te muestran el superávit fiscal. ¿Pero a costa de qué? De recortar jubilaciones; de bastardear a la educación y la salud pública, de quitar derechos laborales a los trabajadores; de que las prestaciones del IAPOS hayan estado cortadas durante un largo tiempo; de denigrar a los trabajadores para cerrar o privatizar una empresa pública”.



“Ellos solo quieren una Constitución para eternizarse en el poder y una Justicia adicta que les brinde impunidad”, manifestó e incluyó en sus críticas a sectores del peronismo santafesino que “pactan con el oficialismo cuando facilitan la reforma constitucional, quieren darle la reelección o cuando le votan reformas a la Ley jubilatoria, perjudicando al vecino de a pie”.



Del mismo modo, el legislador llamó a que el movimiento piense en Santa Fe, pero dentro de un contexto nacional y teniendo en cuenta los matices de cada región de la provincia. “Tenemos que mantener esas disidencias y esas necesidades, todo amalgamando una misma provincia”, sostuvo y marcó la necesidad de dejar de responder solamente a “las preocupaciones del conurbano bonaerense o a la interna del PJ de Buenos Aires”. “Santa Fe tiene que tener su propia identidad y atender sus propias necesidades; eso es lo que tenemos que construir”, subrayó.



A la vez de consolidar su propio espacio político, dejó un mensaje a todos los presentes: “Estamos a disposición para conducir un proceso que cambie el movimiento nacional en la provincia de Santa Fe, pero hay que hacerlo en cada barrio, en cada pueblo, en las fábricas, en los círculos profesionales, en los sindicatos. No es la figura de uno, es el conjunto el que tiene que ganar. Otra realidad es posible, pero debemos comprometernos entre todos. Esto lo cambiamos entre todos, juntos a la par. Activemos”, enfatizó.