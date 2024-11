El calendario oficial de feriados para 2025 en Argentina.

El Gobierno oficializó este jueves el calendario de feriados para 2025 a través del Decreto 1027/2024 publicado en el Boletín Oficial. De este modo se confirmó qué días no serán laborables con fines turísticos el próximo año, como así también cuántos fin de semana largos habrá, para aprovechar y planificar las vacaciones.

El decreto lleva la firma tanto del presidente Javier Milei como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y se ampara en el artículo 6° de la Ley N° 27.399 que otorga la facultad al Ejecutivo de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística y que deben coincidir con los días lunes o viernes.

Feriados 2025: qué días serán no laborables

De esta forma, el primer día no laborable definido con fines turísticos, fue asignado para el viernes 2 de mayo, el cual complementa el feriado nacional que será el jueves 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, con la intención de ser una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad.

El segundo llega tres meses después. Precisamente, el viernes 15 de agosto a raíz del feriado del 17 de ese mes en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y que se traslada para el lunes 18, coincidiendo con el Día del Niño.

El último se designó para el viernes 21 de noviembre, pegado al jueves 20, jornada en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado.

El Gobierno fijó los feriados puente como no laborables

El Gobierno, a través de la medida, decidió que los definidos como feriados puente, no sean precisamente feriados, sino días no laborables. Esto implica que la decisión de si una persona trabaja o no queda en manos del empleador y no es una obligación dejarle el día libre.

En tanto, en un feriado nacional, las normas de descanso dominical rigen de manera obligatoria, y en caso de trabajar en esas jornadas, la remuneración del día se duplica, es decir, se paga el doble.

Los feriados del 2025:

Miércoles 1 de enero: Año nuevo

Año nuevo Lunes 3 y martes 4 de marzo : Carnaval

: Carnaval Lunes 24 de marzo : Día de la Memoria Nacional

: Día de la Memoria Nacional Miércoles 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa

Semana Santa Jueves 1 de mayo : Día Internacional del Trabajador

: Día Internacional del Trabajador Viernes 2 de mayo: feriado puente

feriado puente Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Viernes 15 de agosto : feriado puente

: feriado puente Lunes 18 de agosto : trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín D omingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional Viernes 21 de noviembre : feriado puente

: feriado puente Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre: Navidad

Los feriados puente del 2025:

Los feriados puente resueltos en el Decreto 1027/2024 por el Gobierno Nacional son: