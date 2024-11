Gerardo Martino renunció al cargo de director técnico del Inter Miami

El Inter Miami se enfrenta a una situación inesperada ante la renuncia de Gerardo Martino a su puesto como director técnico. Según informó el periodista Tom Bogert, reconocido especialista en información de la MLS, la decisión del orientador argentino, de 64 años, obedece a “motivos personales”. A pesar de que la directiva del club intentó retenerlo, el ex enlace de Newell’s optó por dar por finalizado el vínculo. El próximo viernes brindará una conferencia de prensa para oficializar su salida y explicar las razones.

Con Lionel Messi como estandarte, Martino llevó a Miami a un récord de liga con 74 puntos en la temporada regular, quedándose con el trofeo Supporters’ Shield, que la Major League Soccer le entrega al elenco que más unidades suma en la primera fase de competencia. No obstante, sorprendentemente cayó en la primera ronda de los playoffs contra el equipo número nueve, Atlanta United, su antiguo club, en una llave a tres partidos.

Con uno de los planteles con mayor cantidad de estrellas de la competencia, Inter Miami logró hitos significativos bajo la tutela de Martino. En el 2023, conquistó la Leagues Cup, el primer título en la historia de la franquicia de Florida. Y en 2024 levantó el Supporters’ Shield gracias a una sólida campaña cimentada en la impresionante capacidad ofensiva. El equipo anotó 79 goles, el mejor registro de la MLS en esta temporada, a partir de la combinación de la experiencia de sus figuras, como el citado Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, y la pujanza de jóvenes talentos como Diego Gómez, Federico Redondo y Tomás Avilés.

“El propietario gerente de Inter Miami CF, Jorge Mas, el presidente de operaciones de fútbol Raúl Sanllehí, y el entrenador en jefe Gerardo ‘Tata’ Martino se dirigirán a los miembros de los medios de comunicación en una conferencia de prensa el viernes 22 de noviembre a las 10.30 AM hora del Este (ET) en la sala de prensa del Chase Stadium tras una histórica temporada 2024″, fue la información brindada por el club, que no confirmó la noticia oficialmente, pero sí informalmente a través de fuentes cercanas.

La llegada de Martino a Inter Miami a mediados de 2023 coincidió con la incorporación de Messi, elevando las expectativas en torno al club. El Tata ya había dirigido al astro en el Barcelona y en la selección argentina, con la que habían llegado a dos finales de América (Chile 2015 y Estados Unidos 2016), en las cuales cayeron ante Chile por penales.