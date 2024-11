El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración no escatimará esfuerzos para poner fin a los conflictos armado en Medio Oriente y Ucrania.

"Vamos a trabajar en Oriente Medio y vamos a trabajar muy duro en Rusia y Ucrania, eso tiene que parar, Rusia y Ucrania tienen que parar", declaró Trump durante una gala organizada por America First Policy Institute en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

El ganador de las presidenciales estadounidenses no explicó cuál es su plan para lograr el cese de hostilidades, según informó el sitio Sputnik News. En el pasado, Trump prometió repetidas veces resolver el conflicto en cuestión de 24 horas.

Rusia organizó lo que llama la operación militar especial en Ucrania y la aplica desde fines de febrero de 2022, con la finalidad alegada de "proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este".

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esa alianza de 32 países con los Estados Unidos al frente, según el medio moscovita.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia, recordó finalmente Sputnik.