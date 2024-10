Macri: "Milei a veces es demasiado violento, los viejos meados creemos en otro tipo de formas"

El ex presidente Mauricio Macri respaldó al mandatario Javier Milei pero se diferenció de sus formas y consideró que "a veces es demasiado violento", al participar de un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"No tiene doble discurso, es frontal y se la banca. A veces, es demasiado violento, frontal y duro. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otro tiempo y su autenticidad es lo más valioso", expresó Macri.

Durante una charla con el ex titular del BCRA Guido Sandleris, el ex jefe de Estado aseguró que Milei es alguien "muy auténtico" que aplica el "sincericidio".

Más allá del respaldo, Macri indicó que le preocupa "la euforia" que hay dentro del Gobierno.

"Me preocupa del Gobierno que hay muchas posibilidades de mejoras. Diez meses es un montón de tiempo. Ni hablar, como me planteó Federico Sturzenegger, diez meses de la primera parte del mandato donde tenés más apoyo. La otra parte que me preocupa es la euforia", dijo el ex mandatario nacional, quien definió como "sana y sincera" su relación con Milei.

Además, Macri se refirió a la posibilidad de un entendimiento electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

Consultado puntualmente sobre una "fusión", el titular del PRO aclaró: "Antes de casarnos tenemos que conocernos. Espero que este proceso madure y se genere el espíritu de sociedad, de trabajar en conjunto y tener listas en el 2025″.

Macri también rechazó que su partido busque "cargos", luego del cambio en la Secretaría de Energía, con la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo y el ingreso de María Tettamanti, alguien

cercana a él.

"Para aquellos berreta que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos eso, el PRO vino a hacer política de otra manera, para que el Estado tenga que estar al servicio de la gente y, por suerte,

la gente nos dio la oportunidad de gobernar y las cosas, en casi todos los aspectos, mejoraron", resaltó el líder del PRO.

Sobre el cambio en Energía, consideró "positivo" que el gobierno haya pedido "colaboración".

"Este primer gesto que hubo de pedir colaboración en el tema energético fue positivo", evaluó.

Y agregó: "Fue decirnos queremos armar un equipo de Energía que potencie esta oportunidad al máximo. Daniel González, el viceministro de Toto Caputo, eligió a Tettamanti, que no había

estado en nuestro Gobierno pero que se sumó a los equipos de campaña de Juntos por el Cambio".

Durante su paso por Córdoba, Macri mantuvo reuniones con los legisladores Soher El Sukaria, Luis Juez, Belén Avico y Laura Rodríguez Machado.