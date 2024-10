Claudio Tapia fue reelecto como Presidente de AFA hasta 2028 y se aprobó la suspensión de los descensos

Claudio "Chiqui" Tapia fue reelecto como presidente de la AFA en la Asamblea de esta tarde y continuará al frente de la entidad hasta octubre 2028. Fue por el voto de todos los asambleístas presentes.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino aprobó por mayoría la anulación de los dos descensos de la temporada 2024 de la Liga Profesional del Fútbol. De esta manera, el campeonato de Primera División de 2025 arrancará con 30 equipos.

Entre las vicepresidencias del nuevo Comité Ejecutivo, estarán Juan Román Riquelme, representando a Boca, e Ignacio Villarroel, representando a River.

El presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia destacó en la Asamblea que la misma pudo llevarse a cabo pese a las trabas que recibió en el último tiempo: "Es un día histórico para la democratización, es uno de los días más importantes en el fútbol argentino".

"Después de todo lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino celebramos la oportunidad de democráticamente elegir quiénes van a ser los miembros que van a representar en el próximo Comité Ejecutivo", resaltó.

En el mismo sentido, remarcó: "Refundamos el fútbol argentino. Veníamos de una mal llamada intervención y FIFA y Conmebol necesitaban que AFA modifiquen sus estatutos y recuperen la democracia y representatividad de los clubes".

Por otra parte, se explayó sobre la recuperación de la Selección Argentina y los éxitos deportivos que siguieron: “Le dimos a nuestras selecciones un proyecto. Todos sabemos lo que es el fútbol. A veces la pelota entra y a veces no. Argentina necesitaba recobrar su protagonismo. Esto se comienza de abajo hacia arriba”.

“Todos lo saben porque lo ven. Es mentira que los jugadores se formaron en Europa. Es mentira, los formaron ustedes. Se formaron en sus clubes”, arremetió, haciendo hincapié por la presión del Gobierno con la introducción de la Sociedades Deportivas Anónimas (SAD).

“Si fuera tan fácil formar jugadores no formarían jugadores argentinos. Los jugadores argentinos que triunfan son formados en los clubes que ustedes representan. Somos formadores. No es porque nosotros pensemos lo contario, nos quieren confundir pero no estamos confundidos. Para tener una selección campeona del mundo y bicampeona de América necesitamos el trabajo de los clubes”, apuntó.

Por último, Tapia lanzó críticas hacia el Gobierno: "Acá nadie presiona a nadie. Vino el dirigente de Talleres que no piensa como nosotros y viene y lo expresa".

"Esa es la manera de democratizar el fútbol argentino. Tenemos el gran compromiso de hacer un fútbol mejor. Eso es lo que tenemos que sentir y elegir", sentenció.

La lista completa del Comité Ejecutivo de AFA para el período 2024-2028

Miembros titulares

Presidente:

Sr. Claudio Fabián Tapia

Vicepresidentes:

Sr. Juan Román Riquelme

Sr. Ignacio Villarroel

Sr. David Luis Garzón

Sr. Carlos R. O. Montaña

Sr. Gabriel Mariano Greco

Sr. Javier Treuque

Secretario General:

Sr. Víctor Blanco Rodríguez

Prosecretario General:

Sr. Luciano Miguel Nakis

Secretario Ejecutivo:

Sr. Luis María Chebel

Prosecretario Ejecutivo:

Sr. Maximiliano Levy

Tesorero:

Sr. Pablo Ariel Toviggino

Protesorero:

Sr. Jorge Luis Barrios

Vocales:

Sr. Mariano Hernán Cowen

Sr. Luis Fabián Berlanga

Sr. Gonzalo Luis Belloso

Sr. Cristian Ariel Malaspina

Sr. Marcelo Luis Ángel Moretti

Sr. Francisco Javier Marín

Sr. Marcelo Rodolfo Achile

Sr. Guillermo Eduardo Raed

Sra. María Sylvia Jiménez

Sr. Cristian Brian Prendes

Miembros Suplentes

Vocales:

Sr. Eduardo Juan Spinosa

Sr. Juan Manuel Cavagliatto

Sr. Ignacio Enrique Astore

Sr. Luis Fabián Artime

Sr. Dante Walter Majori

Sr. Jorge Ernesto Miadosqui

Sr. Javier H. Méndez Cartier

Sr. José Luis Coutinho

Sr. Carlos Daniel Pandolfi

Sr. Mario Javier Echeverría

Comisión Electoral

Presidente: Dr. Luis A. Miguel

Vicepresidente: Dr. Carlos B. Weyenbergh

Miembro Titular: Dr. Carlos Cambareri

Miembros Suplentes: Dr. Oscar A. Martínez

Dr. Carlos M. Gamboni

Dr. Gustavo C. Romano Duffau