En medio de las presiones del Gobierno, la AFA realizará la Asamblea para reelegir a “Chiqui” Tapia

Pese a las presiones del Gobierno, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevará a cabo este jueves su Asamblea desde las 16 horas en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. En la misma se tratará un orden del día con 18 puntos, entre los cuales figura la reelección de Claudio Tapia como presidente del organismo.

El llamado quedó efectivo con la resolución que fue publicada en el Boletín Oficial Nº 6549 el pasado 30 de agosto. En esos 18 puntos del orden del día, también está previsto que se vote por la nueva conformación del Comité Ejecutivo, que tendrá pequeñas modificaciones.

Por otro lado, también se incluyó en el temario el tratamiento de la modificación de los torneos, que comprende la anulación de los descensos de esta temporada y jugar con 30 equipos a partir del 2025 en Primera División. Esta decisión, que ya fue tomada por el Comité Ejecutivo, deberá avalarse la Asamblea.

Además, se pondrá en consideración la aprobación del Balance General al 30 de junio de 2024 y la proyección de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2024 y el 30 de junio del año 2025.

Las idas y vueltas en la Justicia

Talleres, a través de su presidente Andrés Fassi, realizó una presentación en la Inspección General de Justicia en la que solicitó la postergación de los comicios. En tanto, AFA presentó una nota en la IGJ en la que explicó los motivos por los que la IGJ debía rechazar el pedido del club cordobés. En primer lugar, señalan que la institución omitió los pasos habituales en el fútbol y avanzó directamente hacia la Inspección General de Justicia en vez de convocar a una Asamblea y que las 4/5 partes se pronuncien a favor de esta medida.

Además, informan de omisiones básicas que encontraron en la denuncia como la firma de un abogado que no está matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, así como tampoco se indicó el DNI de los denunciantes ni el CUIT del club y domicilio de ninguno de ellos.

Tras esto, IGJ decidió suspender el tratamiento de los puntos más importantes de la Asamblea, pero el Comité Ejecutivo manifestó que tratará todos los puntos del orden del día en el encuentro de esta tarde.

En tanto, el juez Ricardo Pettis, a cargo del Juzgado Civil 66, ratificó este miércoles que AFA no tiene ningún impedimento para realizar la Asamblea. Plantea que la decisión de la IGJ no está firme porque no están vigentes los plazos para que la Casa Madre del fútbol argentino apele la resolución.

Vale destacar que, históricamente, AFA ha efectuado las designaciones de sus autoridades en el mes de octubre del año correspondiente a su renovación. Esta práctica se estableció con el objetivo de coordinar una única Asamblea Ordinaria Anual, que permita a los asambleístas abordar en una sola reunión anual los estados contables correspondientes al ejercicio anterior y la designación de autoridades.

En efecto, la Casa Madre sostiene que “de esta manera, se garantiza el cumplimiento de los plazos legales y estatutarios aplicables, y se evita la complejidad y el dispendio de convocar a los miembros a más de una reunión anual”.

Dalbón apuntó contra Milei y Macri

Gregorio Dalbón, responsable legal de la Asociación del Fútbol Argentino, habló en DSports Radio sobre la Asamblea y la posible intervención. "El Gobierno amenaza a la AFA sin prever las consecuencias que esto pueda traer. Si la interviene, la Selección Argentina quedaría descalificada de los torneos internacionales. Messi no podría jugar más en Argentina", señaló.

"Mauricio Macri y Javier Milei buscan tomar la AFA para tomar decisiones que no solo le harán un gran daño a la AFA sino también a la Argentina. Detrás de esto está el negocio de las Sociedades Anónimas Deportivas", comentó Dalbón.

A su vez, manifestó que "la AFA no tiene ningún inconveniente en hacer la Asamblea". "Una intervención solo traerá dolores de cabeza. Contratos que se puedan caer, jugadores que no puedan jugar más con su selección. Cualquier persona que quiera auditar la AFA podrá ver los números de la AFA. No se sale campeón del Mundo y bicampeón de América de casualidad", explicó y agregó que "la Justicia va a revocar la resolución de IGJ y se va a validar la orden del día de mañana en la AFA", cerró.

Así quedará conformada la estructura de AFA c

La única lista presentada para los comicios es la que tiene a Claudio Tapia como presidente. La misma presenta cambios en relación a la gestión actual.

Los vicepresidentes que acompañarán a Tapia en el Comité Ejecutivo serán Juan Román Riquelme, Ignacio Villarroel, David Luis Garzón, Carlos Montaña, Gabriel Greco y Javier Treuque. En tanto, el secretario general será Víctor Blanco.

Mariano Cowen, máximo mandatario de Gimnasia y Esgrima La Plata, ingresa a la vocalía titular en lugar de Pascual Caiella, por lo que Estudiantes no tendrá representante. Por su parte, Ignacio Astore entra en lugar de Cowen como vocal suplente.

Los 18 puntos del orden del día:

1°) Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los Estatutos de la AFA

2°) Aprobación del Orden del Día

3°) Palabras del Presidente

4º) Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta

5º) Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes

6º) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de2024; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada precedentemente

7º) Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2024 y el 30 de junio del año 2025

8º) Nombramiento de tres Delegados encargados de escrutar los actos eleccionarios correspondientes a la presente Asamblea

9º) Regularización del término de los mandatos institucionales de las autoridades de la Asociación

10º) Elección del Presidente, los Vicepresidentes y los integrantes del Comité Ejecutivo

11º) Elección del Presidente, el Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Ética

12º) Elección del Presidente, el Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Disciplina

13º) Elección del Presidente, el Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Apelaciones

14º) Elección de los integrantes de la Comisión Electoral y de la Comisión de Apelaciones Electoral

15º) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

16°) Modificaciones estatutarias

17°) Modificaciones al Código Disciplinario

18°) Modificaciones al Código de Ética