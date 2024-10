Más de 40 facultades continúan ocupadas y se profundiza el conflicto con el Gobierno

A casi una semana de que los estudiantes tomaran varias universidades a lo largo del país en repudio a la ratificación del veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, las medidas de fuerza se mantienen vigentes en la mayoría de ellas y se prevé que nuevas facultades se sumen al conflicto.

Como fruto del acuerdo nacido de las asambleas interclaustro realizadas el lunes pasado, varios sectores del alumnado votaron por continuar con la ocupación de los establecimientos educativos.

Para esta jornada de miércoles, los frentes que continuarán activos corresponderán a un total de 25 universidades nacionales, entre las que destacaron la Universidad de Buenos Aires (UBA); la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por la cantidad de facultades que adhirieron a la ocupación de sus respectivas sedes.

En el caso de la UBA, se confirmó que Exactas; Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); Psicología; Sociales; y Filosofía y Letras seguirán con la toma, mientras que Derecho y Medicina le pusieron fin a la iniciativa tal como habían acordado en la reunión. Por su parte, la sede de Ingeniería fue la única que se resistió a participar de las tomas.

Hasta el momento, el reclamo encabezado por los estudiantes de la UNLP abarcó a las facultades de Psicología; Humanidades; Artes; Trabajo Social; Naturales; Agronomía; Ingeniería; Exactas; el Observatorio; Periodismo; Medicina; y Derecho. Al mismo tiempo que el Colegio Nacional Rafael Hernández de la UNLP fue tomado por sus estudiantes, se anunció que Arquitectura se sumará a la lista a partir del miércoles.

De acuerdo a la información publicada por el medio cordobés Cadena 3, los estudiantes de la UNC resolvieron mantener las tomas en las sedes de Filosofía; Humanidades; Arquitectura; y Artes hasta el miércoles, debido a que desde el centro de estudiantes anticiparon que celebrarán otra asamblea para analizar cómo continuará el plan de lucha estudiantil. A la vez que se espera que Comunicación tome el edificio, cerca de las 18 horas de la jornada los estudiantes de Derecho debatirán si se sumarán a la protesta.

El resto de las tomas que se gestaron en provincia de Buenos Aires involucraron a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en donde acordaron sostener la toma hasta el jueves 17. Mientras que decidieron que se realizarán clases públicas durante el paro y que se realizará un corte de ruta junto a otros sectores, afirmaron a Infobae que buscarán tender lazos con otras universidades de la región con el fin de definir una agenda en conjunto.

A la lista también se sumaron la Universidad Nacional de Moreno (UNM); la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui); las sedes de Psicología, Ciencias Exactas, Ciencias de la Salud y Trabajo Social y Humanidades y Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); la Universidad Nacional de las Artes (UNA); la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ); la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); la Universidad Nacional de Lanús (UNLA); la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ); la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); y la Universidad Nacional de Luján (UNLu), las cuales no comunicaron cuándo será el fin de la medida de fuerza.

Seguido de la UNC, las demás universidades nacionales ubicadas en las provincias del interior que continuarán con la ocupación de los edificios serán la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que inició la ocupación el martes por la noche; y las sedes de Psicología, Ciencias de la Educación y Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que mantuvieron una toma abierta hasta la medianoche del martes, de acuerdo a la información publicada por ANRoca.

Según Voces Críticas, el Rectorado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) fue tomado por los estudiantes con el apoyo de las autoridades y, al igual que el resto de las facultades, no se pondrá un freno en el calendario universitario y se planea la realización de clases públicas y movilizaciones para el resto de la semana. Por su parte, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) retomaron la toma el lunes y apuntaron que el objetivo no es interrumpir las clases y demás actividades planeadas por la institución. De acuerdo con La Unión, no informaron hasta cuándo continuará la toma, aunque indicaron que el miércoles se sumarán a la marcha en reclamo por las jubilaciones.

En paralelo, San Luis 24 confirmó que las tomas en las sedes de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) y de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) seguían activas y que en las últimas horas se ocuparon las facultades situadas en Villa Mercedes. Además, Psicología, Filosofía y Letras, y Cine de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) también mantendrán las tomas y, en el caso de Cine, el alumnado estableció que será por tiempo indefinido.

Por último, a la protesta en la Unidad Académica de Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO) se le sumó una denuncia por parte del estudiantado luego de que un grupo de la Policía de Santa Cruz irrumpiera en el edificio, con el objetivo de identificar a las personas que participaron de la medida. “Estaban armados y eso para nosotros es una provocación. Esto es la criminalización de la protesta”, apuntó una estudiante de Ciencias de la Educación, Daniela Gutiérrez, durante un diálogo con La Opinión Austral al remarcar que, en ese momento, la toma apenas llevaba una hora de duración.

Finalmente, los estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) afirmaron que la toma del establecimiento educativo continuará vigente. Según la información publicada por Tiempo Fueguino, en la medida participaron tanto estudiantes, como docentes de la institución. “El ambiente que hay en la universidad es justamente de lucha constante. Estamos en asamblea permanente, lo decidimos el jueves pasado”, explicó Santino Casanova, uno de los alumnos de la casa de altos estudios, al asegurar que continuarán con las clases públicas y las marchas por la ciudad.