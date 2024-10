AMSAFE rechazó la propuesta del Gobierno y anunció jornadas de protesta, pero sin paro en las escuelas

Por Santotomealdía

AMSAFE anunció este viernes su decisión de rechazar la propuesta salarial realizada por el Gobierno de Santa Fe esta semana y anunció dos jornadas provinciales de protesta, pero sin paro de actividades.

La asamblea provincial del gremio de los docentes públicos le dijo no al ofrecimiento de Provincia por amplia mayoría: en total votaron 21.789 maestros, de cuales 20.395 optaron por el rechazo al 12% de aumento salarial para el trimestre octubre-noviembre-diciembre.

Desde el gremio dejaron en claro que el ofrecimiento “es totalmente insuficiente y no compensa la pérdida salarial frente a la inflación”. Además, remarcaron “que los jubilados no cobrarían el aumento simultáneamente con los activos y que no resuelve los temas pendientes, como el incumplimiento del acta paritaria que establecía la convocatoria a traslado y concurso en IPE”.

“Con esta resolución queda claramente establecida la posición de las trabajadoras y los trabajadores de la educación nucleados en AMSAFE, que en las jornadas definidas para el 15 y 23 de octubre darán una muestra más de contundencia en las escuelas y en la calle diciéndole al Gobierno: ni un paso atrás”, comunicaron.