Día Mundial de la Dislexia: una fecha para concientizar sobre este trastorno del aprendizaje

Por Santotomealdía

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Dislexia, una fecha que tiene como objetivo concientizar a la población sobre este trastorno del aprendizaje que afecta a millones de personas a nivel mundial.

Según la World Population Review, se estima que entre un 5% y un 10% de la población global tiene algún grado de dislexia, lo que significa que aproximadamente 700 millones de personas se enfrentan a dificultades con la lectura y la escritura.

En nuestro país, las estadísticas indican que alrededor del 10% de los estudiantes tienen dislexia, lo que resalta la importancia de implementar políticas educativas inclusivas que atiendan sus necesidades.

Qué es la dislexia

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, también llamada "discapacidad para la lectura", es una consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje.

La dislexia no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista. La mayoría de los niños con dislexia pueden tener un buen resultado en la escuela con un programa de tutorías o de educación especializada. El apoyo emocional también juega un papel importante.

Si bien la dislexia no tiene cura, la evaluación y la intervención tempranas dan excelentes resultados. Hay casos en los que, por años, la dislexia no se diagnostica y no se identifica hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.

Síntomas

Los signos de la dislexia pueden ser difíciles de reconocer, pero algunas señales tempranas pueden indicar la existencia de un problema. Una vez que el niño alcanza la edad escolar, es posible que el maestro sea el primero en notar el problema. El nivel de gravedad varía, pero el trastorno suele manifestarse claramente cuando el niño comienza a aprender a leer.

Antes de la escuela

Los signos que indican que un niño pequeño podría presentar dislexia incluyen los siguientes:

Tarda en comenzar a hablar.

Aprende palabras nuevas a un ritmo lento.

Tiene problemas para formar palabras correctamente, por ejemplo, invierte los sonidos de las palabras o confunde palabras que suenan parecido.

Tiene problemas para recordar o nombrar letras, números y colores.

Tiene dificultades para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas.

Edad escolar

Una vez que tu hijo esté en la escuela, es posible que los síntomas de la dislexia se hagan más visibles, entre ellos:

Un nivel de lectura muy por debajo del que se espera para su edad.

Problemas para procesar y comprender lo que escucha.

Dificultad para encontrar la palabra correcta o elaborar una respuesta a una pregunta.

Problemas para recordar secuencias de cosas.

Dificultad para ver (y, ocasionalmente, escuchar) similitudes y diferencias entre letras y palabras.

Incapacidad para pronunciar una palabra desconocida.

Dificultad para deletrear.

Necesitar mucho tiempo para completar tareas que implican leer o escribir.

Evitar actividades que requieran leer.

Adolescentes y adultos

Los signos de la dislexia en adolescentes y adultos son similares a los de los niños. Algunos síntomas comunes de la dislexia en adolescentes y adultos incluyen los siguientes: