Colón, otra actuación decepcionante y un empate que no sirve para nada

Por Santotomealdía

Colón igualó 0 a 0 este sábado con Chaco For Ever, en el marco de la 35° fecha del torneo de la Primera Nacional. El equipo de Osella mostró una pobre imagen, ya que no generó una sola situación de gol en todo el partido.

Además, el punto no le sirve demasiado al Sabalero, ya que Aldosivi -que ganó su partido de esta fecha- le sacó 4 puntos de ventaja. Además, Nueva Chicago le lleva 2 unidades y debe jugar el próximo lunes ante Ferro.

Por ahora, a falta de varios partidos, Colón comparte el tercer puesto de la tabla con San Telmo, ambos con 56 puntos. Justamente en la próxima fecha el rojinegro enfrentará al Candombero en Santa Fe, el sábado a las 17:00 horas.