Los Pumas, cerca de la gloria: ¿qué necesitan para ser campeones del Rugby Championship?

Luego de una agónica victoria por 29-28 ante Sudáfrica en Santiago del Estero, “Los Pumas” mantienen vivo el sueño de conquistar su primer Rugby Championship. El equipo argentino logró imponerse ante los actuales bicampeones del mundo y ahora tiene la mirada puesta en la última fecha del torneo, donde todo estará en juego.

Para que Argentina logre el título, deberá vencer nuevamente a Sudáfrica en el próximo partido, que se disputará el sábado 28 de septiembre en Nelspruit, pero no será suficiente con solo ganar. Los Pumas necesitarán obtener un triunfo con punto bonus (por marcar al menos cuatro tries o ganar por más de siete puntos) y, además, que los “Springboks” no sumen unidades en ese encuentro. De esta manera, Argentina sumaría 20 puntos, superando por uno a los sudafricanos, que quedarían con 19.

Este desenlace dejaría a “Los Pumas” como campeones del Rugby Championship 2024, ya que ni Nueva Zelanda ni Australia tienen chances matemáticas de alcanzar a los líderes.

El próximo y decisivo encuentro será el 28 de septiembre en el Mbombela Stadium de Nelspruit, donde Sudáfrica, que descansó a varios de sus titulares en el duelo en Argentina, buscará sellar su consagración. Para “Los Pumas”, el desafío es mayor, pero el sueño de hacer historia sigue intacto. Una victoria con bonus y el anhelo de levantar su primer título en el certamen internacional es la única opción para el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Así está la tabla del Rugby Championship antes de la última fecha: