Enrico, sobre el nuevo puente: “Santa Fe va a poner todo para hacer la obra, queremos que la Nación no nos ponga obstáculos”

Por Santotomealdía

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, reveló este jueves que Vialidad Nacional pretende que el Gobierno provincial ceda el nuevo puente al patrimonio de Nación, una vez que finalice la construcción.

De esa manera, el funcionario del gobierno santafesino confirmó que Nación “quiere quedarse” con el futuro puente. Realmente a mí me revuelve las tripas, porque lo que estamos haciendo nosotros, lo vamos a pagar nosotros y encima lo tenemos que regalar. Es difícil”, manifestó.

En declaraciones realizadas esta mañana en radio Aire de Santa Fe, Enrico detalló: “¿Qué nos está pidiendo Vialidad nacional? Queremos autorizar nosotros la construcción del puente, después queremos que sea un puente nacional, que lo cedan al patrimonio nacional”.

“Para el gobernador Pullaro ésta es una de las tres obras más importantes de toda su gestión, con lo cual está la garantía, el compromiso personal de Maximiliano Pullaro como gobernador de que esta obra se haga”, agregó.

En la misma línea, el ministro completó: “Santa Fe va a poner todo, va a poner sus ingenieros, sus técnicos, los fondos públicos para hacer la obra; queremos que la Nación no nos ponga obstáculos”.

Demoras en la reparación En cuanto a la obra de reparación del puente Carretero, Enrico expresó que “es una obra que está demorada, no está al 50%, no empezó la parte más complicada de la reparación. Que se haga cargo el Gobierno nacional, que alguien del gobierno de Milei explique qué hacen con ese puente”.



“Yo hablé con el ingeniero a cargo de la obra del puente Carretero, que es una obra nacional y educadamente me dijo: mire, ministro, yo no le puedo dar información a usted, porque no me dejan”, comentó.

Sobre el puente nuevo

Con relación a la obra que proyecta el Gobierno de Santa Fe, el ministro de Obras Públicas declaró: “Nosotros vamos a hacer un puente santafesino, para ponerlo al lado del puente actual y para que haya dos carriles de ida y dos de vuelta. Lo vamos a pagar los santafesinos, lo vamos a hacer nosotros, vamos a licitar nosotros, es lo que podemos hacer”.

“En octubre vamos a terminar de hacer el proyecto ejecutivo con el costo. El proyecto ejecutivo es el detalle de toda la obra, que es compleja; es un puente al lado del puente actual, con una intervención para entrar a Santo Tomé y otra para salir a Santa Fe”, añadió

Consultado sobre la posible fecha de licitación, dijo: “Yo quiero ser prudente en eso, lo que sí puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, es que antes de fin de año vamos a tener listo el proyecto, en condiciones de sacarlo a licitación”.