Respuesta de Pullaro a Milei: “Santa Fe ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit; es Nación la que le debe a la Provincia”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este lunes al pedido de “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo a las provincias en el marco de la presentación del Presupuesto 2025 que realizó este domingo a la noche en el Congreso de la Nación.

“Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”, expresó el primer mandatario provincial, explicando que Santa Fe “fue una de las provincias que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”.

En este sentido, Pullaro recordó que la gestión provincial inició “con un déficit fiscal muy importante, que nos afectaba en este año en tres masas salariales, y tuvimos un recorte muy importante del Gobierno nacional que nos impactó en una masa salarial más. Sin embargo, reduciendo primero el gasto político, los cargos, por un lado; y, por otro lado, trabajando mucho la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pudimos en los primeros seis meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional”.

Deuda de Nación con Santa Fe

El gobernador pidió “que a Santa Fe le pague la Nación lo que debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley. Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe, y nosotros vamos a continuar con mucho respeto, pero con mucha firmeza, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación”.

En este sentido, estimó que la deuda previsional es de “alrededor de 700 u 800 mil millones de pesos, que se incrementa todos los meses”, a partir de la decisión de dejar de enviar desde Nación las transferencias automáticas para el saldo de las cajas de jubilaciones de trece provincias que no transfirieron sus sistemas, entre ellas Santa Fe.

Esfuerzo para mayor desarrollo

Pullaro sostuvo que los esfuerzos que viene realizando Santa Fe apuntan a “fortalecer la inversión en el sistema productivo, para generar trabajo, para generar empleo, para subsidiar tasas, para que se puedan comprar maquinarias, para que pueda haber obra pública que emplee a mucha gente, entendiendo que para nosotros aplicar una economía contracíclica en un momento de recesión económica sostiene el empleo privado y eso tiene un impacto positivo sobre la sociedad”.

Contó que “este año estamos invirtiendo 500 millones de dólares en obra pública, y el año que viene vamos a invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en obra pública como Gobierno provincial con recursos propios”.

El primer mandatario santafesino remarcó que “la provincia ajusta todos los días todo lo que puede, pero los recursos no son para la Nación, los recursos son para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de la energía, para sostener el empleo privado, fundamentalmente apostando a diferentes herramientas que tiene el gobierno provincial”.

Finalmente, ante el pedido de Nación de que las provincias hagan un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares, el gobernador expresó que “a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad. Nosotros vamos a continuar ajustándonos, pero para fortalecer el desarrollo de la provincia”.

“Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”, concluyó.