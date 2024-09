Lewandowski: "Parece que es más importante que un Excel dé un número positivo a que haya trabajadores por debajo de la línea de la pobreza"

El senador nacional Marcelo Lewandowski manifestó su repudio a la aprobación de la reforma previsional en la Legislatura de Santa Fe, en una sesión que "incluyó el cercenamiento de la palabra de los diputados provinciales que se oponen a la medida impulsada por el gobernador Pullaro y en un marco teñido de violencia y represión de las fuerzas de seguridad". Lo hizo al inicio de la sesión realizada en el Senado Nacional, previo al tratamiento de los proyectos de boleta única de papel, de ley de financiamiento universitario y del DNU que amplía los fondos reservados para la SIDE.

"Es una reforma que trae consecuencias negativas para los trabajadores, para los jubilados y que se aprueba con el sello de la época que se vive. Donde justamente ayer vivimos algo parecido en la Cámara de Diputados de la Nación, con una situación similar de represión en la calle y con una votación en la que se cambió lo que se había dado algunas semanas atrás", sostuvo Lewandowski. “La reforma de la Caja de Jubilaciones se dio en medio de un escándalo de proporciones, donde, entre otras cosas, se dio por terminado el discurso de todos aquellos que se oponían y se votó”, agregó.

"En Santa Fe hay hechos que están dañando la calidad institucional. No es una cuestión partidaria. Con Miguel Lifschitz o Hermes Binner esto no pasaba", sentenció Lewandowski.

"Quiero desde este lugar solidarizarme con los trabajadores, con los jubilados de mi provincia", manifestó y resaltó que "Santa Fe pertenece a una de las 13 provincias que no ha transferido las cajas y que Nación tiene una millonaria deuda con la provincia de Santa Fe”. “Parece que no alcanza con pedir en la Nación sino hay que hacerle pagar el costo a los trabajadores y a los jubilados, en una política similar a la que se da a nivel nacional, en donde parece que lo más importante es que la planilla Excel dé un número positivo y no que haya docentes, que haya policías, que haya médicos, que haya trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza".

La exposición sobre la reforma previsional

Sistema de Navegación Troncal del río Paraná

Luego Lewandowski solicitó al pleno de la Cámara el inmediato tratamiento del proyecto de Ley 1478/24, de su autoría, que va en consonancia también con una iniciativa presentada por el senador Galaretto y que además cuenta con un antecedente del año 2020 de la senadora (MC) María de los Ángeles Sacnun. "El proyecto propone la creación, en el ámbito del Congreso Nacional, de la Comisión Bicameral Permanente de Control del Funcionamiento del Sistema de Navegación Troncal del río Paraná para devolverle la representación a las provincias lo que desde el gobierno nacional se les quitó, al suprimir la comisión que integraban y les otorgaba la posibilidad de tener injerencia en los procesos licitatorios para su dragado, balizamiento y de los costos", explicó el legislador.

"Creemos que es esta casa, el Parlamento Nacional, en el que se encuentra la representación de las provincias, es el ámbito adecuado para constituir una comisión bicameral donde se plantee la posición de las mismas", afirmó.

Por último sostuvo: "Necesitamos avanzar en este tema dado que rápidamente puede estar llevándose adelante la licitación de la vía navegable troncal, y que tengamos la posibilidad desde este Parlamento de tener la voz y el voto necesario para que las provincias tengan su representación en esto que es fundamental y que no puede esperar más tiempo. El tráfico por el río Paraná, por todo lo que significa la vía navegable troncal de Paraná a Paraguay afecta a muchas provincias y creo que es fundamental tener el control del mismo y la posibilidad de poder opinar".