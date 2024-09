El Gobierno provincial informó que más del 80 % de las escuelas dictaron clases el día del paro

El Gobierno provincial informó este lunes que más del 80 % de las escuelas dictaron clases el jueves 5 de septiembre, pese al paro convocado por AMSAFE.

Según indicaron, la cifra representa que el 72,4 % de los trabajadores de escuelas de gestión pública concurrieron a trabajar ese día y no adhirieron a la huelga, a los que hay que sumar la asistencia en las escuelas de gestión privada, que no pararon.

La secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín, junto a la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, presentaron un informe y evaluación de la adhesión de los docentes al paro propuesto por las entidades gremiales.

Durante la presentación, que se realizó en la Sala Walsh de la sede de Casa de Gobierno de Rosario, Martín afirmó: “Estamos rindiendo cuentas del nivel de información y transparencia. En este momento tenemos mayor volumen de declaraciones juradas de prestación de servicio desde que pusimos en marcha esta iniciativa. Consideramos que esta herramienta es muy valiosa porque permite en las mismas condiciones ejercer el derecho a trabajar como el derecho a huelga, con la novedad que en esta oportunidad, también, que hubo mayor presencia de niños en las aulas. Esto para nosotros es una muy buena noticia porque todas las acciones que llevamos adelante son para que los chicos aprendan”.

En ese sentido, la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos destacó que “estos números de declaración jurada significan una gran responsabilidad para redoblar esfuerzos y acompañar la gran tarea que llevan adelante los docentes en las escuelas. Sabemos de su dedicación y compromiso. Somos los primeros en reconocer que hay mucho por hacer, pero vamos a continuar trabajando para que los chicos de la provincia aprendan”.

Baja adhesión en todos los departamentos

Por su parte, la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, detalló: “Al relevamiento lo hicimos a través del sistema Mi Legajo, que es el mismo que utilizamos en las oportunidades anteriores” y en ese sentido informó: “El universo total de los docentes que debían llenar la declaración jurada son 57.336 personas y hasta el momento relevamos que presentaron su declaración jurada 41.514 trabajadores. Estos números, vistos en porcentaje de adhesión, representan una adhesión al paro del 27,6 % y una no adhesión del 72,4 %”.

Además, Bacolla repasó de manera departamental que “el departamento Castellanos presentó un nivel de adhesión al paro del 21,6 %; en el departamento General López relevamos una adhesión del 23,8 %; en el departamento General Obligado un 23,6%, mientras que en La Capital el porcentaje de adhesión fue del 20,6%, y en el departamento Rosario, un 35,3 %”, concluyó.

Por último, la subsecretaria de Innovación e Integración Digital enfatizó que “si hablamos de la totalidad del universo educativo, que incluye también a las escuelas de gestión privada, podemos decir que más del 80 % de las escuelas estuvieron abiertas y dictaron clases ese día. De todos los relevamientos en los que nosotros implementamos esta declaración jurada, este día tuvo un nivel menor de adhesión al paro”.

Mi Legajo

Vale recordar que el personal escolar que no adhiere a las medidas de fuerzas tiene la opción de completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del Gobierno provincial Mi Legajo, indicando si prestó el servicio; si el establecimiento donde se desempeña estaba cerrado y no pudo dar clases; o si no le correspondía ese día prestar servicio.