Bastia: “Las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este domingo a las 7.30 de la mañana a jueces de la Corte Suprema de Justicia santafesina. La reunión se desarrolló en el Salón Protocolar de la Casa de Gobierno en la ciudad capital, y participaron además los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. En tanto, por la Corte, asistieron su presidente, Rafael Gutiérrez y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi.

Tras el encuentro, el ministro Bastia señaló que “apenas asumimos, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla”.

En segundo lugar, el ministro de Gobierno detalló que “quedó demostrado, con documentación que nuestro Ministro de Economía acompañó, que hemos cumplido en un 107 % el presupuesto que teníamos destinado a la obra pública de la Justicia en el primer semestre, momento en que la provincia estaba viviendo un proceso de profundo ajuste y cuando desde el mismo Gobierno teníamos grandes restricciones en materia de obra pública y ejecución de obra pública”.

Además, Bastia reconoció que “en lo vinculado a la creación de los cargos que se nos planteó, pusimos claro sobre oscuro: la realidad del país significó para Santa Fe un profundo ajuste de pérdida del 20 % de los recursos reales, y motivó a que en nuestro gobierno hubiera, por ejemplo, más de 2.000 cargos menos por el contexto en el que nos toca gobernar. Eso fue entendido por los integrantes de la Corte quienes tomaron el compromiso de enviarnos la información que nos deben en cuanto al cubrimiento de vacantes”.

Más adelante, el ministro remarcó que se puso sobre la mesa “la información que ya tenían de que hace más de 40 días que los concursos están en marcha para cubrir tanto fiscales, defensores, jueces penales, camaristas y jueces del fuero no penal como civil, comercial, laboral y de familia en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”.

Funcionarios provinciales y miembos de la Corte, en la reunión de este domingo. (Foto: GSF)

Igualdad

Al ser consultado sobre si creía que en el Poder Judicial había privilegios, el ministro de Gobierno apuntó: “Las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos”, y señaló que “vivimos en un Estado provincial que tiene normas que se aplican a los ciudadanos, otras que son de origen provincial y otras que son normativa nacional. Y creo que no está bien y no es correcto que haya una serie de asuntos que incumben a funcionarios santafesinos que se rijan por normas que no alcanzan al resto de los santafesinos”.

En ese sentido, finalmente aseguró: “Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora: dialogando, buscando consensos y cumpliendo con la ley y exigiendo que las leyes se cumplan porque acá todos los ciudadanos somos iguales”, concluyó.