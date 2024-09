El intendente Miguel Weiss Ackerley descontará el día de paro y el presentismo a los trabajadores municipales

Por Santotomealdía

El intendente Miguel Weiss Ackerley anunció que descontará el día de paro y el presentismo a los trabajadores municipales que adhieran a la medida dispuesta por la FESTRAM para este jueves.

El paro fue anunciado el martes por la entidad sindical que agrupa a los sindicatos municipales, en rechazo a la Reforma Previsional que impulsa el Gobierno de Santa Fe y en Santo Tomé, según dispuso la ASTEOM, con asistencia a los lugares de trabajo y movilización a la Legislatura provincial.

En sus redes sociales y en la cuenta oficial de la Municipalidad de Santo Tomé, Weiss Ackerley expresó: “A raíz del paro municipal anunciado para mañana 05/09/24, con menos de 24 horas de antelación, comunicamos que en la Municipalidad de Santo Tomé se descontará el día no trabajado a quienes no realicen sus tareas, y se eliminará el presentismo a quienes no asistan a sus lugares de trabajo”.

“El funcionamiento de la estructura municipal requiere de la labor de las personas que han sido contratadas para tal fin ya quienes se les abona un sueldo en relación a los días efectivamente trabajados. La paralización de labores, anunciada con menos de 24 horas de antelación, perjudicaría directamente a toda la cludad de Santo Tomé”, agregó el intendente.