Continental cambia sus recorridos por las obras en el puente

Por Santotomealdía

Debido a la restricción de circulación por el puente Carretero anunciada por Vialidad Nacional, a partir de este miércoles 4 de septiembre la empresa Continental modifica sus recorridos.

De acuerdo con el cronograma de trabajos establecidos, los cambios en el transporte interurbano se mantendrán hasta el lunes 9 de septiembre inclusive. De no mediar modificaciones, la empresa regresará a sus recorridos habituales desde el martes 10.

Los recorridos que se implementarán a partir de este miércoles son los siguientes: