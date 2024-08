Kily González tras la contundente derrota de Unión ante Tigre: “No estuvimos a la altura”

El entrenador de Unión, Cristian “Kily” González, se mostró dolido y autocrítico con el rendimiento de su equipo, luego de la contundente derrota ante Tigre. “Nunca padecí un partido como el que sufrimos hoy”, exclamó.

El Tatengue, que llegaba al encuentro contra “El Matador” con la posibilidad de quedar puntero tras el empate de Huracán, líder de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), no solo no consiguió la victoria, sino que además sufrió una aplastante derrota por 5-1.

Ante esto, el Kily expresó su descontento con el nivel mostrado por sus dirigidos. “No voy a negar lo que pasó. Fallamos nosotros. No le encuentro explicación a lo que ocurrió. Porque hemos recibido goles en momentos clave. Terminamos padeciendo el partido. Hubo un desajuste total del equipo. El golpe fue fatal", sentenció.

Además, le dedicó un mensaje al hincha del equipo santafesino por lo ocurrido. “Pido disculpas a nuestra gente porque seguramente estaba ilusionada con quedar puntero. Pero vamos a dar batalla porque esto es muy largo. Demostramos ser un gran equipo cuando estamos convencidos de que podemos competir. Hoy no lo hicimos y quedamos expuestos. Ahora a cerrar la boquita y trabajar”, expresó.

Y agregó, "Tendré una semana para hablar cara a cara, estoy convencido de que de esto aprenderemos. Fue una derrota contundente que nos duele en el alma. Está bueno este viaje largo a Santa Fe. Ojalá sean 20 horas para que cada uno piense las cosas que hicimos mal”.

A su vez, reconoció que este duro momento debe pasar y el equipo debe recuperarse lo más rápido posible. "No estuvimos a la altura, hay que darnos cuenta. Dejamos pasar una gran oportunidad. Tenemos que aprender sí o sí”. “Hay que seguir. Esto es fútbol, tenemos que recuperarnos rápido. No solamente por lo que veníamos haciendo sino porque tenemos que estar a la altura de lo que se juega. Hoy no entramos como debíamos y pagamos”, aseveró.

Por último, el ex jugador, se encargó de aclarar los rumores que lo vinculan a Boca. "Tengo la camiseta de Unión. No me llamó nadie. Los rumores en el fútbol siempre están, pero sería faltarle el respeto a la camiseta de Unión. Y estoy convencido de mi Unión”, concluyó.