Después de congelar sus sueldos hasta enero, los senadores quieren debatir topes para los tres poderes

Este jueves los senadores dieron marcha atrás por el aumento de sueldo que iba a llevar a sus salarios a $9 millones por mes. Por unanimidad de 65 votos a favor suspendieron el enganche de sus dietas y congelaron sus ingresos.

El legislador Juan Carlos Romero, de Encuentro Republicano Federal, propuso que de ahora en más los sueldos de los senadores queden congelados hasta el próximo 31 de diciembre. De la elaboración del proyecto también participaron el resto de los presidentes de bloques.

A la iniciativa también la firmaron los senadores Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Carlos Espinola.- Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), José Mayans (UxP) y los radicales Eduardo Vischi y Pablo Blanco.

En la sesión pasada del 18 de abril, a propuesta del senador Juan Carlos Romero, el Senado votó a mano alzada la resolución 08/2024 y estableció que a partir del mes de mayo del presente año “los senadores nacionales percibirán 13 dietas anuales”.

Justo en ese momento, la vicepresidenta Victoria Villarruel posteo en la red social X: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”.

En Diputados, Martín Menem, presidente de la Cámara, resolvió un cuadro de aumento de dietas inferior a lo resuelto en el Senado: acumuló aumentos en tres tramos, un 40%, luego un 14% y, por último, un incremento del 8%. Esto logró que la remuneración de los diputados aumente, a partir del primer tramo del aumento, a 2,6 millones de pesos mensuales en mano con los descuentos correspondientes. La dieta de los representantes de la Cámara Baja no se enganchó al salario de los trabajadores legislativos.

Pase a comisión

Una iniciativa que aborda los temas salariales para las autoridades de los tres poderes del Estado pasó la discusión a las comisiones respectivas del Senado. De esa manera, los senadores evitaron una votación de fondo sobre esta cuestión.

El proyecto presentado por el senador José Mayans (UxP), establece como objeto fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), órganos extra poderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado.

La medida dispone que las remuneraciones mensuales del Presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador General, defensor General, consejeros de la Magistratura, auditores generales, defensor del Pueblo de la Nación y personal del Servicio Exterior de la Nación no puedan superar a los 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.

También se aclaró que las remuneraciones de los agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público y los agentes en regímenes análogos en otras reparticiones estatales se guiarán por lo establecido en sus correspondientes convenios colectivos.

La senadora por Chubut, Edith Terenzi, celebró la decisión y sostuvo que hay que dejar en claro que están tratando de desengancharse de la negociación paritaria. El oficialista Ezequiel Atauche agradeció la intención de todos los bloques para tratar el asunto de los haberes de funcionarios. “La transparencia, la coherencia y el compromiso son parte de los ideales que pretendemos”, agregó.

Luis Juez, desde el PRO, fue otro de los senadores que impulsó el proyecto y sostuvo que la discusión se tenía que dar con tiempo, claridad, prudencia y absoluta pertenencia al momento histórico que está viviendo la sociedad.

Esta y otras iniciativas tendrán que consensuarse por parte de los integrantes de la Cámara Alta, que lograron desengancharse de los salarios de los trabajadores parlamentarios y no hablarán de sus dietas hasta el 31 de diciembre.