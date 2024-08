Preocupación por el futuro de ADALPE: el concejal Montenegro explicó los alcances del Fondo Solidario para ayudar a la institución

Por Santotomealdía

Luego de presentar un proyecto de ordenanza con el objetivo de garantizar la continuidad del Taller Protegido de ADALPE, el concejal Mario Montenegro se reunió con integrantes de la nueva comisión directiva de la institución que brinda apoyo laboral a jóvenes con discapacidad.

Durante el encuentro, el legislador explicó los alcances del Fondo Solidario que impulsa para que la institución pueda afrontar los problemas financieros que ponen en riesgo su funcionamiento.

Sobre el proyecto de ordenanza, Montenegro destacó que “la norma propone destinar un porcentaje de la Tasa de Promoción de Salud para financiar el Taller Protegido. Estimamos un 25% de esa Tasa, justamente para financiar en parte la remuneración del personal”.

Según reveló el edil de la UCR, la deuda actual es de más de 30 millones de pesos, por lo que propone establecer el Fondo Solidario por un plazo de 12 meses, con rendiciones trimestrales, para garantizar el correcto manejo de los recursos.

“Estamos preocupados por la situación, ADALPE está atravesando una dificultad económica que pone en riesgo su funcionamiento y con eso su función social, que es la contención y la capacitación laboral de jóvenes y adultos con discapacidad”, señaló el edil.

Mario Montenegro aclaró que también inició gestiones ante el Gobierno Provincial. “El tema está en agenda, hay reuniones pendientes, entendemos que el Estado tiene que estar presente para acompañar a una institución histórica en nuestra ciudad, de 28 años, y que hoy está en riesgo su funcionamiento”, expresó.

“Estamos preocupados, pero también trabajando y estamos convencidos que la ciudadanía y el resto de los concejales nos van a acompañar para alcanzar este objetivo”, finalizó el concejal.

Situación crítica

El vicepresidente de ADALPE, Gabriel Perricone, brindó detalles de la situación que atraviesa la institución: “Nosotros asumimos en una situación casi de urgencia, el taller de hecho cerró 15 días, los padres se enteraron por medio de la televisión de este cierre, por una cuestión económica”.

“Logramos que en 15 días se reabra, pero la comisión directiva renunció por completo y es ahí donde tuvimos que hacernos un cargo: nos juntamos todos los papás, salimos todos a tratar de salvar esta situación”, explicó.

Más adelante, Perricone destacó que actualmente están “abocados a tratar de conseguir recursos para poder paliar la situación” y aseguró que “la situación es grave”, ya que “el funcionamiento todavía está en riesgo”.

“Mes a mes no logramos cubrir los costos fijos, tanto de salarios como de los costos de impuestos, no se están pagando cargas sociales, no se está pagando todo lo que es gremial, no se está pagando obra social, hay una deuda muy muy importante”, añadió.

Consultado sobre los motivos de la situación crítica que atraviesa ADALPE, el directivo respondió: “Lo que escuchamos de la comisión saliente, que puede ser una parte, es que los salarios de los empleados han crecido en un porcentaje muchísimo mayor a lo que aumentaron los aportes de las obras sociales por la atención a los chicos con discapacidad”.

“El taller también ha sufrido incrementos en los costos, pero evidentemente también hay gestiones que no se han hecho; hay cosas para mejorar, pero necesitamos tiempo. Hoy la situación sigue siendo muy angustiante”, finalizó.