Oficial: Julián Álvarez es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Luego de lo que fue la conquista en la Copa América con la selección argentina y su participación en los Juegos Olímpicos con el Sub 23, Julián Álvarez cambió de club: Atlético de Madrid le compró el pase a Manchester City y lo presentó como nuevo refuerzo.

De esta manera, el cordobés de 24 años será dirigido por su compatriota Diego Simeone y afrontará su segunda experiencia en un equipo europeo en el que buscará la continuidad que no tuvo en el último tiempo en Inglaterra.

A través de sus redes sociales, el Aleti hizo algunos guiños antes de hacer oficial la llegada del ex jugador de los Ciudadanos. “Lo sentimos, los diseñadores están de vacaciones”, escibieron en una publicación en la que se ve el dibujo de una araña similar a la de un famoso meme. Lo mismo sucedió con un video con un enmascarado y el mensaje que decía: “Araña: un nuevo universo rojiblanco”.

A través de un comunicado en su sitio oficial, el Atleti confirmó que la Araña firmó un vínculo por las próximas seis temporadas, hasta 2030. “El Atlético de Madrid y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso de Julián Alvarez, que firma por nuestro club hasta 2030. El argentino de 24 años, internacional absoluto con su país, es un delantero versátil, rápido, habilidoso y con gran capacidad para asociarse con sus compañeros. También es capaz de jugar como mediapunta”, citaron.

El conjunto español ofreció en primera instancia 60 millones de euros (más de 65 millones de dólares) y un monto extra por objetivos a cumplir para quedarse con el pase del ex River. Luego los Colchoneros elevaron la cifra a 75 millones de euros (casi 82.000.000 de dólares) más otros casi 20 millones en variables, según informó Fabrizio Romano, especialista en transferencias en Europa, quien precisó que las negociaciones fueron lideradas por los CEO Gil Marín y Ferrán Soriano. Vale recordar que los Ciudadanos habían tasado a Julián en una cifra cercana a los 100 millones de dólares, número disparatado para la prensa española.

La situación de Julián Álvarez en el Manchester City ha sido uno de los debates más comentados durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que Argentina llegó a cuartos de final, instancia en la que cayó ante el local, Francia. Las declaraciones del delantero argentino sobre su futuro y la reacción del entrenador Pep Guardiola generaron una polémica inesperada.

En una entrevista con TyC Sports luego del tropiezo ante Francia, Álvarez había sido consultado sobre su futuro y evitó dar detalles concretos: “No sé la verdad. En estos días estuve más enfocado en el torneo. Ahora, en estos días descansaré, estoy tranquilo”. En las últimas horas Guardiola intentó poner fin a los rumores con una declaración clara tras la victoria del City 4-2 ante el Chelsea en un amistoso: “No hay novedades. Es jugador nuestro. No tengo nada que decir. Él volverá. Cuando lo haga, nos abrazaremos y lo felicitaré por la Copa América y los Juegos Olímpicos y comenzaremos a trabajar juntos”.

En medio de la pretemporada del equipo, Guardiola había mostrado cierto malestar ante las dudas generadas por los comentarios del Araña: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo qué quiere hacer. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, su agente llamará a Txiki (Begiristain) y veremos qué pasa”.

La incertidumbre en torno a Álvarez comenzó a finales de julio, cuando el delantero hizo declaraciones que causaron revuelo: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”. Álvarez también había subrayado su descontento por no haber tenido más participación en los partidos cruciales de la Champions League: “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”.

Pues bien, los caminos de Álvarez y el City finalmente se separaron. El punta, que ya tiene 17 títulos en su corta carrera, acumula seis vueltas olímpicas con la entidad mancuniana (incluidas dos Premier y una Champions League), 36 tantos y 18 asistencias en 102 partidos. Ahora, afrontará una nueva experiencia en uno de los equipos grandes de España con un entrenador argentino como Simeone que lo tendrá como una de sus cartas para triunfar en la nueva temporada.