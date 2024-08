Descubrí los beneficios de una cuenta sueldo

En nuestro país, toda persona que cuenta con un trabajo formal tiene una cuenta bancaria donde percibe su sueldo. Este tipo de cuenta es una de las más utilizadas. En la actualidad, muchas plataformas financieras buscan mantener su competitividad en el mercado ofreciendo múltiples beneficios a los usuarios que lleven sus salarios a estas plataformas bancarias.

¿Qué es una cuenta sueldo y cómo opera?

Como su nombre lo indica, una cuenta sueldo es el tipo de instrumento bancario por el cual un empleado cobra su remuneración. En el territorio de la República Argentina , cualquier asalariado puede acceder a este tipo de cuenta con tan solo presentar su DNI. Muchas veces es el empleador el que gestiona la cuenta. Este tipo de cuenta también se utiliza para otro tipo de cobros, como las pensiones o jubilaciones.

Conocé sus características

Una de las características fundamentales de una cuenta sueldo, es que el usuario no debe pagar ningún arancel para su mantenimiento. Estas cuentas vienen asociadas a una tarjeta, que permitirá al usuario realizar operaciones, como el retiro de dinero de cajeros de forma gratuita, realizar compras en locales habilitados, transferir dinero y muchas operaciones más.

¿Que puedo hacer con una cuenta sueldo?

Al contar con una cuenta sueldo el usuario podrá realizar múltiples operaciones financieras. Desde hacer pagos o transferencias, hasta operar desde el denominado “home banking”. Una de las características de las cuentas sueldo es que no requieren de un monto mínimo, ni se cobran aranceles por el uso de cajeros automáticos ni tarjeta de débito. Sin embargo, es fundamental considerar que, si no hay fondos en la cuenta, no se generarán rendimientos. Cada entidad financiera o banco cuenta con distintos tipos de beneficios promocionales.

Obtené tu cuenta sueldo

Los usuarios tienen la opción de abrir su cuenta sueldo en cualquier banco de Argentina. Por lo general, al tratarse de una cuenta sueldo, el empleador puede sugerir un banco específico, pero este se podé cambiar dependiendo de las preferencias del usuario. Muchas veces los usuarios ya cuentan con una caja de ahorro en dicho banco, para obtener una cuenta sueldo solo es necesario notificar de forma personal al banco.

¿Por qué es conveniente una cuenta sueldo?

Como mencionamos al inicio, la alta competitividad hace que las plataformas financieras y bancos se esfuercen para motivar a más usuarios a traer sus salarios a sus plataformas. Los beneficios que se suelen ofrecer son muy interesantes.

Estos consisten en tarjetas de crédito con mantenimiento bonificado, préstamos personales, rendimientos en la cuenta, descuentos en negocios y promociones acumulables. Es importante que el usuario realice una comparación sobre las distintas opciones disponibles para poder tomar la alternativa más conveniente.

La cuenta sueldo sin duda representa beneficios para los usuarios, es una forma de poder disponer del salario de forma segura y también acceder a múltiples beneficios. Desde tarjetas de crédito con mantenimiento bonificado, hasta atractivas promociones en comercios. La cuenta sueldo además ofrece un rendimiento sobre el saldo depositado, que el usuario puede disponer en el acto.