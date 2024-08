Abren la inscripción al programa “Quedate”, una propuesta de acompañamiento para terminar el secundario

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, presentó este lunes la propuesta educativa “Quedate”, una iniciativa del Gobierno provincial que busca acompañar a los estudiantes que adeudan materias, a través de tutorías virtuales y presenciales, para que puedan terminar la escuela secundaria.

“Queremos presentar esta política que hemos diseñado y que comienza hoy con su proceso de inscripción”, dijo el funcionario durante el acto realizado en la Sala Belgrano del Ministerio de Educación en la ciudad de Santa Fe, donde estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.

Goity recordó que “en febrero hicimos un informe de una situación que era crítica y que nos sigue preocupando, que es la cantidad de materias que adeudan nuestros alumnos en el nivel secundario. Eso es alarmante por muchas cuestiones, pero básicamente porque atrás de cada materia adeudada hay una chica o un chico que ve afectada su trayectoria escolar. Detectamos alumnos que deben 10, 12 y hasta 16 espacios curriculares y podrían estar en condiciones de egresar si no fuera por la cantidad de materias que fueron acumulando, algo que antes el sistema no permitía y que a partir de la pandemia y de la experiencia de la no repitencia sí se permitió, y generó un perjuicio importante”.

A partir de esa situación “hicimos un diagnóstico, y creemos que ante cada diagnóstico tiene que haber una respuesta y una solución -continuó el ministro-, o por lo menos una política pública que implementemos para empezar a resolver ese problema, por eso generamos un mecanismo de acompañamiento a estos chicos que están adeudando materias y que no pueden egresar por la cantidad de materias que tienen, y otros que las van acumulando, que van avanzando año a año y no van normalizando su trayectoria educativa y académica”.

Nueva instancia de acompañamiento

Posteriormente, Piedrabuena expresó que este plan “es una nueva instancia de acompañamiento a los estudiantes de nivel secundario, en las escuelas de gestión pública y privada en la provincia de Santa Fe. Es una medida focalizada a quienes tenemos que priorizar porque adeudan materias, sobre todo de los años 2020, 2021 y 2022, años que fueron complejos y no podemos descontextualizar eso”.

Al respecto, reconoció que “existe una gran brecha entre lo que se enseña y lo que se evalúa, y nosotros tenemos que darle certezas a estos estudiantes de qué se va a evaluar en el momento que lleguen a una mesa de examen; queremos transparentar los contenidos, generar instancias en donde todos los estudiantes a los que les pedimos que concurran a las mesas de exámenes sepan qué, cuándo y qué material se les va a tomar, y que reciban desde el Estado un acompañamiento, una preparación a esta evaluación”.

Programa “Quedate”

El programa “Quedate” está dirigido a estudiantes de escuelas de gestión pública y gestión privada que actualmente están en 3º, 4º, 5º y 6º año y que adeudan materias de los años 2020, 2021 y 2022. Consiste en una preparación para las mesas de exámenes, que no es vinculante ni obligatoria: las tutorías virtuales no reemplazan la autoridad pedagógica definida en cada institución para la calificación de los estudiantes, sino que complementa como dispositivo de apoyo pedagógico previo a las mesas examinadoras.

La aplicación es de modalidad virtual y los estudiantes podrán inscribirse del 5 al 9 de agosto en https://campuseducativo.santafe.edu.ar/, ingresando al botón “Quedate” y registrándose con su ID ciudadana.

Consta de 4 encuentros virtuales sincrónicos y obligatorios con abordaje de contenidos priorizados y fundamentales. Finalizado el cursado se dispondrá un dispositivo de evaluación de cada clase. Asimismo, se emitirá una certificación que acredite la asistencia en las cuatro clases, la nota obtenida en las evaluaciones y los contenidos que fueron priorizados. Esta certificación podrá ser presentada ante el tribunal docente que conforma la mesa examinadora a fin de ser considerada como complemento del proceso de evaluación.

Mientras, para los meses de septiembre, octubre y noviembre el Ministerio dispondrá de espacios tutoriales de modalidad presencial a escuelas que tengan un mayor número de estudiantes con materias adeudadas. Además se tendrán en cuenta los niveles de repitencia y abandono.