La UNL participará del IPA Day 2024

El primer jueves de agosto de cada año se celebra el IPA Day en referencia a la variedad de cerveza Indian Pale Ale y la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral se suma a este evento a través de su carrera de posgrado de Especialización en Producción de Cerveza y Microcervecería.

En este marco, el viernes 2 de agosto, de 8.30 a 14hs, se va a poder presenciar el proceso de producción de cerveza en planta piloto de la FIQ (Ingreso por 9 de julio casi Junín).



La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Con prioridad para estudiantes de la FIQ y de la Escuela Industrial Superior (EIS). Es organizada por: FIQ-UNL, Escuela Industrial Superior y CEIQ - Centro de Estudiantes FIQ. Auspician: UMA Malta y Laboratorios Vermont.

IPA Day

El IPA Day, nació en 2011 cuando Ashley Routson y Ryan Ross difundieron la propuesta a través de sus redes sociales. La propuesta no tiene ningún interés comercial, así como tampoco tiene como objetivo promocionar a alguna marca en particular. En un principio, se originó como un día de fiesta basado en las redes sociales, pero desde entonces se ha expandido a una fiesta mundial, que cuenta con cientos de eventos y festejos con temas de IPA en todo el mundo.



Es una de las variedades de cerveza más consumidas y esta celebración no está asociada a ninguna marca o empresa en particular.

Inscripciones

Las inscripciones para participar el evento pueden realizarse a través del siguiente link: Inscripciones

Para conocer más acerca de esta carrera de posgrado y los cursos que estarán disponibles en el segundo semestre 2024, ingresa aquí.