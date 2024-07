Boca anotó tarde a sus refuerzos y no podrán jugar ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Boca Juniors se encontró con un inconveniente inesperado antes del partido de este miércoles ante Independiente del Valle por los 16avos de final de la Copa Sudamericana: Diego Martínez no podrá contar con los cuatro refuerzos que incorporó hasta el momento para el duelo de ida en Ecuador. La institución lo informó mediante un comunicado publicado en la noche de este lunes.

“El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la Conmebol ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países. Por esta razón, los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra el Club Independiente del Valle. Como siempre queremos informar a todos con la verdad con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro Club”, reza el escrito posteado en las redes sociales auriazules.

El gran problema es que Boca tiene a cuatro futbolistas cedidos a la selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos y se encuentra realizando la preparación en París. Ellos son el arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina. Para resolver ese problema, la dirigencia se había movido con velocidad en el mercado de pases y había sumado cuatro nombres de fuste en pos de resolver la urgencia y fortalecer el plantel para pelear la Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

No obstante, esta mañana recibió la novedad de que la inscripción no había sido completada a tiempo, por lo que el cuerpo técnico no podrá utilizar los refuerzos en la altura. Así, el DT deberá maximizar su ingenio para diseñar la formación con juveniles o jugadores que ya formaban parte de la nómina. El gran problema está en el mediocampo. Martínez venía ensayando con Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Belmonte, Medel, Milton Delgado, Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. De ese elenco, ahora deberá reemplazar tres nombres.

¿Candidatos? Jabes Saralegui puede tomar la función del ex Lanús; otro juvenil, Mauricio Benítez, ingresaría por el chileno; y Lucas Janson se movería por izquierda, en el rol que iba a cumplir el joven ex Newell’s. Un obstáculo extra para Boca, que además el domingo, por la sexta fecha de la Liga Profesional, visitará a Defensa y Justicia; y el miércoles 24 de julio tendrá la revancha frente a los ecuatorianos en La Bombonera.