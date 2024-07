Continental modifica sus recorridos este miércoles por el corte total en el puente Carretero

Por Santotomealdía

Debido a la restricción de tránsito anunciada por Vialidad Nacional para este miércoles en el Puente Carretero, la empresa Continental informó un cambio en sus recorridos, que se aplicará a partir de las 9 de la mañana y hasta las 19 horas.

El miércoles, en el horario mencionado, la empresa a cargo de la reparación del puente llevará a cabo la perforación del tablero, para la instalación de las bridas desde las cuales se sujetarán las ménsulas que se colocarán debajo de la estructura.

Por ese motivo, determinaron la interrupción total del tránsito actualmente habilitado por el viaducto. Solo podrán cruzar por el puente peatones, ciclistas y motociclistas.

En cuanto a los cambios establecidos por Continental, el detalle de los recorridos (únicamente para el miércoles, de 9 a 19 horas) es el siguiente:

Santa Fe – Santo Tomé C VERDE

Avenida Richieri, Avenida Luján, Avenida 7 de Marzo, Libertad, 9 de Julio, Avenida Luján, Ruta 19, Autopista, Circunvalación Oeste, Rulo de Cilsa y luego recorrido habitual.



C NEGRA

Punta de línea, Avenida 7 de Marzo, Avenida Luján, Ruta 19, Autopista, Circunvalación Oeste, Rulo de Cilsa y luego recorrido habitual.



C AZUL

Punta de línea, Avenida 7 de Marzo, Avenida Luján, Ruta 19, Autopista, Circunvalación Oeste, Rulo de Cilsa y luego recorrido habitual.