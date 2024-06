Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Eurocopa

Se cerró la primera fase de la Eurocopa con la sorpresiva victoria de Georgia ante Portugal, el líder del grupo F, y con el triunfo de Truquía,, escolta de Cristiano Ronaldo y compañía, ante República Checa. De esta manera, quedaron definidos los octavos de final, el arranque de la fase eliminatoria, la parte mas emocionante del torneo.

Con esos resultados, España, la única selección en finalizar con puntaje ideal y sin goles recibidos, enfrentará en el primer mano a mano Georgia, que pasó de ronda como uno de los mejores terceros tras vencer 2-0 a un equipo alternativo de Portugal. El ganador de ese choque cruzará con el vencedor de Alemania-Dinamarca y así asoma un posible España-Alemania en cuartos, que repetiría la final de la edición 2008 en la que los dirigidos por Luis Aragonés gritaron campeón e iniciaron sus años más gloriosos.

Por esa misma llave aparece otro campeón del mundo: Francia. El equipo de Didier Deschamps quedó emparejado con Bélgica tras quedar segunda en su grupo y se enfrentaría en un hipotético duelo de cuartos de final a Portugal o Eslovenia. El castigo para los galos por ese último empate ante Polonia que le dio el liderato a Austria fue severo: Bélgica, Portugal, Alemania e Inglaterra, por ejemplo, podrían ser los cuatro rivales que tenga que vencer para conseguir el título.

En tanto, por la parte baja del cuadro Inglaterra hizo negocio al cumplir con los pronósticos y llevarse el grupo C. Su rival en octavos será Eslovaquia, mientras que en cuartos chocaría con el ganador de una verdadera batalla entre Italia y Suiza.

La Azzurra se metió en esa parte del cuadro gracias a un gol milagroso de Mattia Zaccagni, en el último instante del partido frente a Croacia, que eliminó al equipo de Luka Modric. Vale recordar que la formación que integra el argentino Mateo Retegui es el último campeón del torneo, ganándole la final nada menos que a los ingleses en Wembley.