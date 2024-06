Los fiscales del caso Loan descartaron que se haya perdido: aseguran que “lo captaron” y “plantaron pruebas”

En el undécimo día de búsqueda de Loan Danilo Peña (5) la investigación pasó este lunes a la Justicia Federal, ante las sospechas de un caso de trata de personas. Para los fiscales que investigaron hasta hoy, al chico lo secuestraron con fines de explotación y hubo "pruebas plantadas" durante la búsqueda.

Juan Carlos Castillo es el primer fiscal que tuvo el caso y quien durante más de una semana insistió con la hipótesis de que Loan se había perdido al ir a buscar naranjas a un campo. Guillermo Barry se le sumó sobre el final del día 8 de la investigación y el día 9 la Justicia correntina reconoció que a Loan también se lo podrían haber "llevado".

Ahora Castillo y Barry emitieron un dictamen en el que dieron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron a la detención de seis sospechosos. En base a esos argumentos, es que se declararon incompetentes ante el juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, que remitió la causa a la Justicia Federal. Luego, pasadas las 18, brindaron una conferencia de prensa en la que defendieron su actuación en el caso.

Lo que los fiscales correntinos le dejan a sus colegas federales quedó asentado en un documento de seis páginas. "El día 13 de Junio del 2024 a eso (sic) de las 15 horas aproximadamente los imputados (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava captaron al menor Loan de 5 años de edad, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación, la captación tuvo lugar en mediaciones (sic) de la casa Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicado en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio".

En ese pasaje hay un cabo suelto. Después de once días de búsqueda la Justicia correntina afirma que Loan fue secuestrado con fines de explotación: ¿Quién lo vendió? ¿A quién? ¿Fue entregado en adopción ilegal? ¿Fue explotado sexualmente? Los argumentos de los fiscales correntinos para hablar de "trata de personas" y declararse incompetentes son una incógnita. De lo que no dejan dudas es que no saben a dónde se lo llevaron.

Los fiscales recordaron el almuerzo en el que estuvieron Loan, su papá José, su tía Laudelina Peña –pareja de Benítez, uno de los detenidos y a la que nunca citaron a declarar– y la abuela. "Para lograr el objetivo Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez (N. de R.: tío de Loan), Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi (la pareja amiga del tío)".

Laudelina Peña de Benítez, tía de Loan y pareja de Antonio Benítez, uno de los detenidos.

"Ellos llevaron a cabo una manera consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor (N. de R.: en realidad es la casa de su abuela), con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito".

Y se refirieron sobre el accionar comisario Walter Maciel, detenido y echado de la Policía de Corrientes sospechado de desviar la investigación. "Alteró rastros y pruebas del hecho que descubrí, entorpeciendo de esta manera el curso de la investigación al sacar del barrio una zapatilla que luego se confirmó que era de Loan, simulando además que él mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña, determinándose a posteriori por el informe de subdirector de defensa civil que la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla".

El ex comisario Walter Maciel, sospechado de desviar la investigación del caso Loan.

"Sabemos que nos plantaron la zapatilla en el lugar. Nosotros confiamos en lo que nos decían, pero después advertimos que el titular de la comisaría era el que autorizaba todo para desviar la investigación. Inmediatamente pedimos su detención", dijo después Castillo en la conferencia de prensa.

Como publicó Clarín el domingo, los fiscales confirmaron las denuncias contra el comisario de apretar a los vecinos de 9 de Julio para que no fueran a las marchas por la aparición de Loan. "Maciel liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese que este ministerio público no había ordenado la medida".

Las imputaciones

En cuanto a los imputados, detallaron que el ex capitán de navío de la Armada Argentina Carlos Guido Pérez y su pareja, la funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, están procesados como coautores materiales por el delito de "captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años".

Para el tío Bernardino Antonio Benítez y su pareja amiga Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, "configura el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años" en carácter de participes primarios".

Al ex comisario Walter Adrián Maciel lo imputan del delito de "encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor".

"Nada está descartado sobre todas las personas que compartieron ese almuerzo con Loan", advirtió Barry en la conferencia de prensa.

Las pruebas

"Un niño de esa edad que no conoce el campo hubiese pedido ayuda, gritado o regresado, ya que la dirección donde iba no solamente era en dirección a la casa de su abuela sino en dirección a un alambrado que impedía ir hacia la izquierda, encontrándose con un monte de frente", sostuvo Barry al descartar la hipótesis del extravío.

Barry mencionó las dos reconstrucciones del hecho que hicieron con los imputados y también con los chicos que el jueves 13 de junio salieron a "buscar naranjas" con Loan. Los chicos marcaron el lugar por el que el nene supuestamente se fue y también conducía a lo de la abuela. Mientras que los acusados no pudieron marcar la dirección en la que se habría ido.

"De la reconstrucción de los mayores tampoco podíamos teníamos la posibilidad de sostener la hipótesis de que se haya perdido, pero más aún, tenemos un resultado de un rastrillaje y no se lo encontró al menor, que fue buscado inmediatamente con las personas con las que estuvo", agregó.

En la conferencia, Barry dijo que con esos indicios "se abandonó la hipótesis de la pérdida del niño" y se dio un giro hacia un rapto con fines de trata de personas.

La participación de los perros en la búsqueda de Loan fue fundamental para la Justicia correntina y la clave que condujo a la detención de Pérez y Caillava por los rastros olfativos del nene que marcaron en la camioneta y un auto de la pareja.

"Pero la particularidad lo tiene, el rastrillaje de 25 binomios de perros, de distintos características, para detectar personas vivas, muertas y que no encontraron rastros que salgan de la zona entre el naranjal y la casa de la abuela", dijo.

"También el informe al hallazgo de la zapatilla, alrededor de 3 kilómetros de la casa de la abuela, la cual también se trabajó con los perros y no marcan rastros que parta del lugar donde se encontró hacia ningún lado. Esa son algunas de las cosas que se tuvo en cuenta, además del resultado del informe de la prueba realizada en los vehículos de los imputados Pérez y Caillava, el cual fue positivo en ambos, la camioneta que estuvo en el lugar del hecho y el Ford Ka Rojo", finalizó.