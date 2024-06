Colón arranca la segunda parte del torneo con la necesidad de volver a su mejor nivel

Con el objetivo y la necesidad de volver a su mejor versión para mantenerse en la punta, Colón visita este domingo por la tarde a Defensores Unidos de Zárate, en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El partido comienza a las 15.10 horas, será arbitrado por Juan Pafundi y televisado por TyC Sports.



Luego de las primeras 19 fechas, el Sabalero es el puntero de la Zona B con 38 puntos. San Telmo, que no pudo jugar el último partido de la ronda inicial ante Aldosivi, lo escolta con 36 unidades. Luego se ubica Chicago, que ya jugó y ganó este fin de semana, con 34 y Defensores de Belgrano tiene 33 puntos.



En cuanto al CADU, está en la decimoquinta ubicación con solo 20 unidades, producto de 4 victorias, 8 empates y 7 derrotas.



De cara al partido de este domingo, el DT rojinegro tiene una sola duda, ya que Paolo Goltz no está al 100% físicamente. El referente de la defensa viajó y eso indica que podría jugar, pero si no lo hace, su lugar sería ocupado por Henríquez.



Por otra parte, después de mucho tiempo, Delfino vuelve a confiar en Axel Rodríguez para jugar en el ataque, ya que Toledo acumuló cinco amarillas. Además, con relación al equipo que dispuso en Puerto Madryn, ingresan Federico Jourdan por Nicolás Delgadillo y Alexis Sabella por Cristian Vega.