Arranca la Copa América: el calendario completo, con días y horarios de los 31 partidos

La Copa América 2024 comienza este jueves con el debut de la Selección Argentina ante Canadá en el partido inaugural, correspondiente al grupo A. El encuentro será el puntapié inicial del certamen continental, en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender la corona tras su campeonato frente a Brasil en 2021.

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, empezará el primero de los 31 encuentros que se jugarán en total, hasta llegar a la gran final, a disputarse el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El debut argentino será a partir de las 21 con televisación de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports

En las primeras dos semanas de competencia, se disputarán de manera ininterrumpida los partidos de la fase de grupos, divididos entre cuatro zonas. Una vez definidos los clasificados, habrá un breve descanso previo al comienzo de los cuartos de final entre el 4 y el 6 de julio. El 9 y 10 del mismo mes se jugarán las semifinales para definir a los dos finalistas del 14.

Grupo A Fecha 1



>> Argentina vs Canadá: Jueves 20 de junio 21 hs.



>> Perú vs Chile: Viernes 21 de junio 21 hs.



Fecha 2



>> Perú vs Canadá: Martes 25 de junio 19 hs.



>> Chile vs Argentina: Martes 25 de junio 22 hs.



Fecha 3



>> Argentina vs Perú: Sábado 29 de junio 21 hs.



>> Canadá vs Chile: Sábado 29 de junio 21 hs.

Grupo B Fecha 1



>> Ecuador vs Venezuela: Domingo 22 de junio 19 hs.



>> México vs Jamaica: Domingo 22 de junio 22 hs.



Fecha 2



>> Ecuador vs Jamaica: Miércoles 26 de junio 19 hs.



>> Venezuela vs México: Miércoles 26 de junio 22 hs.



Fecha 3



>> Jamaica vs Venezuela - Domingo 30 de junio 21 hs.



>> México vs Ecuador - Domingo 30 de junio 21 hs.

Grupo C Fecha 1



>> Estados Unidos vs Bolivia: Lunes 23 de junio 19 hs.



>> Uruguay vs Panamá: Lunes 23 de junio 22 hs.



Fecha 2



>> Panamá vs Estados Unidos: Jueves 27 de junio 19 hs.



>> Uruguay vs Bolivia: Jueves 27 de junio 22 hs.



Fecha 3



>> Bolivia vs Panamá: Lunes 1 de julio 22 hs.



>> Estados Unidos vs Uruguay: Lunes 1 de julio 22 hs.

Grupo D Fecha 1



>> Colombia vs Paraguay: Martes 24 de junio 19 hs.



>> Brasil vs Costa Rica: Martes 24 de junio 22 hs.



Fecha 2



>> Colombia vs Costa Rica: Viernes 28 de junio 19 hs.



>> Paraguay vs Brasil: Viernes 28 de junio 22 hs.



Fecha 3



Costa Rica vs Paraguay: Martes 2 de julio 22 hs.



Brasil vs Colombia: Martes 2 de julio 22 hs.

Cuartos de final

>> 1° del grupo A vs. 2° del grupo B: Jueves 4 de julio 22 hs.



>> 1° del grupo B vs. 2° del grupo A: Viernes 5 de julio 22 hs.



>> 1° del grupo D vs. 2° del grupo C: Sábado 6 de julio 19 hs.



>> 1° del grupo C vs. 2° del grupo D: Sábado 6 de julio 22 hs.

Semifinales



>> Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2: Martes 9 de julio 22 hs.



>> Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4: Miércoles 10 de julio a las 21 hs.

Partido por el tercer puesto

>> Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2: Sábado 13 de julio 21 hs.