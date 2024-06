El PAMI recortó medicamentos que tienen cobertura gratuita

En línea con la política que viene desplegando la obra social de los jubilados, este martes comenzaron a circular entre las asociaciones de representantes de farmacias cambios en la lista de medicamentos cubiertos al 100% por PAMI, que -como anunció este medio a comienzos de abril- tiende al achicamiento. Según Clarín, la información fue confirmada por fuentes oficiales.

Fuentes del PAMI dijeron que las altas y bajas de principios activos son "movimientos habituales del programa de medicamentos de la obra social". Aseguraron que, en general, estos cambios pasan inadvertidos para el afiliado, ya que que se dan de baja ciertas presentaciones pero persisten, con cobertura de distinto grado, otras similares. Destacaron que incorporaron 14 medicamentos oncológicos que no tenían cobertura.

Volviendo a la noticia del recorte, se trata de una poda importante pero, en honor a la verdad, no sorprende. Ya en el cuarto mes del año se había advertido que de la lista de 167 remedios gratuitos, unas 30 moléculas (que, según el PAMI, no iban a estar entre las más consumidas por los adultos mayores) cambiarían la forma de cobertura. Esto se haría de por lo menos dos maneras.

Por un lado, se haría (y de hecho se hizo este martes) una quita de algunos remedios que hasta ahora estaban en el llamado plan Vivir mejor, que solventa el 100% del costo de los medicamentos. Esos fármacos, se sabía (y ahora se confirma) pasarían a tener una cobertura variable según el caso, sin dudas menos ventajosa para los afiliados.

Como se detallará debajo, el recorte en esta oportunidad fue de 11 moléculas. Esos 11 compuestos farmacológicos está a su vez representado por varias marcas y dosificaciones (miligramos distintos y forman de administración, como podría ser uso tópico, oral...). Sumando esos distintos formatos, se puede ver que el recorte en el plan Vivir Mejor alcanza a 160 presentaciones de medicamentos.

En abril también se sabía que habría cambios en otro grupo de medicamentos que hasta ahora no vinieron teniendo cobertura al 100% pero sí eran comercializados a un precio muy bajo, por dos razones.

La primera es porque eran vendidos por las farmacéuticas a la obra social de los jubilados a un costo que en el sector llaman “precio PAMI”. Es decir, con un precio de lista muy ventajoso, en comparación al que se ofrece en el mostrador a cualquier otra persona. Desde que ese precio diferencial se implementó en el Gobierno de Mauricio Macri, fue negociado y renegociado (en los distintos convenios que el PAMI firma cada año con los laboratorios) con distintos porcentajes, pero actualmente la brecha es realmente grande: un 43% menor, se pudo confirmar.

A ese precio diferencial se suma el descuento que el PAMI le hace al afiliado, que como son medicamentos ambulatorios (y no del plan Vivir Mejor), no llega al 100%, pero suele ser otro plus significativo, variable según el remedio.

Este segundo grupo también sufrirá un cambio, ya que pasará a tener un tipo de cobertura que el PAMI llama “eventual”. Gozarán del 40% de descuento, pero no sobre el precio PAMI, sino sobre aquel que paga cualquier hijo de vecino.

En concreto, son 20 las moléculas que dejarán de tener el precio PAMI. El número de presentaciones afectadas es 180, la mayoría, productos de venta libre.

Si se considera también el primer grupo (muchos de los cuales son de venta bajo receta), las moléculas que pasarán a tener una cobertura diferente son 27, y las presentaciones, 340. Hay drogas que están en ambos grupos, porque son diferentes presentaciones las alcanzadas por estos cambios.

Qué moléculas dejarán de estar en el plan Vivir Mejor

Hay quienes consideran que estas decisiones son un retroceso y otros que las ven como un gesto de sensatez. Los últimos creen que el ensanchamiento del vademecum de fármacos cubiertos al 100% por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) vino siendo algo desmedido. En particular, desde que se amplió en 170 moléculas en 2020, lo que generó que se pasara de una cobertura de 3 millones de unidades en 2018 a 12 millones, durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos son del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar).

Visto de ese de modo, el Gobierno de Javier Milei echa para atrás un parte de ese avance, con 11 principios activos que ya no se entregarán gratis, aunque se espera que conserven el precio PAMI y un descuento menor al 100%.

En concreto, son distintas presentaciones de rifamicina (una crema antibiótica), psyllium más Senosido A y Senosido B (un laxante), mupirocina (antibiótico tópico), loperamida (un antidiarreico), ketoconazol (un antifúngico) y dos productos oftalmológicos, que son el ácido fusídico y la eritromicina.

Además hay varias presentaciones de cetirizina (un antialérgico y antihistamínico), del analgésico antiinflamatorio ibuprofeno (mayormente varias presentaciones en suspensión pediátrica y de 600 miligramos), de miconazol (antimicótico) y naproxeno (otro analgésico antiinflamatorio).

Qué medicamentos dejarán de tener precio PAMI

El segundo grupo de medicamentos que pasarán a la “cobertura eventual” (40% de descuento del PAMI al afiliado) y se bajan de “precio PAMI” (lo que se traduciría en una recomposición del 43% del precio que hasta ahora descontaban los laboratorios) está compuesto por 20 moléculas. De esas, 4 principios activos tienen presentaciones que hasta ahora estuvieron en el plan Vivir mejor (y por eso fueron enunciadas arriba), pero también tienen presentaciones en este otro grupo.

La mayoría de estos fármacos son de venta libre. En concreto son aceite de salmón marino, aluminio hidróxido más magnesio hidróxido y simeticona; más presentaciones de cetirizina, diclofenac potásico con paracetamol, diclofenac sódico con paracetamol, dipirona con paracetamol y dos drogas identificadas como “diplococcus neumoniae más haemophilus influenzae B y klebsiella” y “pneumoniae más neisseria catarrhalis, streptococcus pneumoniae y vitamina A”.

Se suman moléculas con ginkgo biloba, ginseng siberiano, ginseng con magnesio cloruro (más magnesio sulfato, magnesio carbonato y magnesio fosfato), ginseng con vitamina B1 y otras presentaciones de ibuprofeno (algunas de las cuales tienen clorzoxazona, y otras, paracetamol).

Además, metronidazol con miconazol, neomicina, polimixina B y centella; más presentaciones de miconazol y de miconazol con metronidazol; más formas de naproxeno y, por último, simeticona con magnesio hidróxido y aluminio hidróxido.

Esta y otras noticias del sector deben analizarse a la luz de un dato importante, y es que el consumo de medicamentos de los afiliados al PAMI representa alrededor del 40% de las ventas de la industria farmacéutica.

Drogas que se bajan del plan Vivir Mejor > Rifamicina

> Psyllium + senosido A + senosido B

> Mupirocina

> Loperamida

> Ketoconazol

> Ácido fusídico

> Eritromicina

> Cetirizina

> Ibuprofeno

> Miconazol

> Naproxeno

Drogas que dejarán de tener precio PAMI > Aceite de salmón marino

> Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido + simeticona

> Cetirizina

> Diclofenac potásico + paracetamol

> Diclofenac sódico + paracetamol

> Dipirona + paracetamol

> Diplococcus Pneumoniae + Haemophilus Influenzae B + Klebsiella Pneumoniae + Neisseria Catarrhalis + Streptococcus Pneumoniae + vitamina A

> Ginkgo biloba

> Ginseng + ginseng siberiano

> Ginseng + magnesio cloruro + magnesio sulfato + magnesio carbonato + magnesio fosfato

> Ginseng + vitamina B1

> Ibuprofeno

> Ibuprofeno + clorzoxazona

> Ibuprofeno + paracetamol

> Metronidazol + miconazol + neomicina + polimixina B + centella

> Miconazol

> Miconazol + metronidazol

> Naproxeno

> Simeticona + magnesio hidróxido + aluminio hidróxido