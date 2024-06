Messi confirmó que Inter Miami será su último club

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, confirmó que el conjunto Norteamericano será su último club en el fútbol profesional. De esta manera, el astro rosarino no volverá al país y terminará su etapa en el deporte tras jugar en FC Barcelona, PSG y en el equipo estadounidense.



“No estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto”, afirmó el ‘10’ en una entrevista mano a mano con el medio ESPN.



Tras esto, sumó: "Me encanta jugar a la pelota, disfruto de esto, de los entrenamientos, del día a día, de los partidos".



Siguiendo en el mismo orden, agregó que “un poco de miedo a que se termine todo siempre está” y que "fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá".



Sin embargo, fue contundente en lo que le significó obtener la tercera estrella con Argentina: "El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho de ver las cosas de otra manera también, pero no lo pienso, intento disfrutar mucho más todo, soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien".



Por último, a modo de cierre en este adelanto que brindó el canal, sentenció que disfruta “de los pequeños detalles que se que cuando no juegue más voy a extrañar” y afirmó que Inter Miami va a ser el último club en su carrera.



De esta manera, desestimó la chance de volver a Argentina para jugar en Newell's, el club en el que se formó antes de saltar a Barcelona, entidad en la que estuvo más de 15 años.

Los clubes y los números de Messi

El rosarino se retirará del fútbol profesional tras vestir los colores blaugranas, luego pasó por PSG de Francia y se retirará con la indumentaria de “Las Garzas”, entidad que preside David Beckham.



En lo que refiere a sus estadísticas, cosechó hasta el día de la fecha 1453 partidos y anotó en 1258 oportunidades.



Entre sus títulos más destacados están LaLiga, la Ligue1, la Champions League, Mundial de Clubes, la Copa América, la Finalissima y la Copa Mundial de Qatar 2022, las primeras conquistadas en reiteradas ocasiones, por citar sus logros de más renombre.