Clemente volvió a pedir cambios más profundos en violencia de género y casos de pedofilia: “No podemos esperar más víctimas"

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR), Carlos Clemente, volvió a pedir cambios profundos en materia violencia de género y pedofilia en el ámbito de la provincia de Santa Fe. “No podemos esperar más víctimas", sostuvo Clemente, en referencia a la gran cantidad de sucesos de esas características investigados por la justicia local.

Cabe señalar que uno de los episodios más recientes -y notorios- involucra a un conocido empresario gastronómico de la ciudad de Santa Fe, quien fue denunciado por presunto abuso sexual agravado en perjuicio de su hijo menor de edad.

Registro único

En referencia al Registro Único de personas condenadas como autores de hechos de violencia de género en el territorio de la provincia de Santa Fe, Clemente destacó que la iniciativa fue trabajada en el ámbito del el Foro de Integración y Desarrollo Regional.

Uno de los puntos consiste en el lanzamiento de un programa de certificación por el cuál todas las instituciones públicas deberán notificar a su personal la obligatoriedad de tramitar su certificado de no violencia.

Por otra parte, el titular del FIDR aclaró que también los servidores públicos de la provincia deben presentar el certificado de no violencia de género, para acreditar que no figuran en el registro de personas que hubieran sido condenadas de hecho. Del mismo modo, el proyecto dispone que sea un requisito excluyente para “el acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación”.

También en candidatos a cargos electivos

La propuesta de Clemente también abarca la imposibilidad de ser candidato a cualquier tipo de cargo. “El Tribunal con competencia electoral no oficializará ningún candidato para cualquier categoría electoral provincial, municipal o comunal que encuentre inscripto en el registro”, expresa la iniciativa.

Para finalizar, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional señaló que, ante el evidente crecimiento de políticas públicas integrales en contra de la violencia de género de parte del Estado, “desde el mismo se debe dar el ejemplo con estos temas de manera seria, prioritaria, sin miedos y en forma real, revisando penas, dejando de ser cómplices en los fallos, endureciendo los mismos y abrazando con responsabilidad el tema”.