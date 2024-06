Subsidios al transporte: intendentes del interior llegan al Congreso para agitar reclamos contra Nación

Los frentes de conflicto abiertos por el plan Motosierra continúan profundizándose al calor del ajuste. Este martes, los intendentes de las principales ciudades del país asistirán al Congreso para manifestar su preocupación por la quita de subsidios al transporte de pasajeros, una decisión que ya comenzó a impactar directamente en la tarifa de los colectivos del interior y que afecta principalmente a los grandes conglomerados.

La jornada será motorizada por la Red Federal de Intendentes, que nuclea a alcaldes de capitales y otras urbes de peso de la Argentina, y que profundizó su trabajo mancomunado a partir de la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo Compensador del Interior, un ítem clave para sostener el precio del boleto por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según confirmaron fuentes legislativas, el encuentro se dividirá en dos partes. La primera tendrá lugar a las 10 de la mañana, cuando diputados de diversos bloques se reunirán de manera informal con los jefes comunales. La sesión convocada para las 11 en la Cámara baja para discutir movilidad jubilatoria y presupuesto universitario acotó los márgenes de maniobra.

Posteriormente, a partir de las 15, los intendentes serán recibidos por senadores que integran la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, comandada por la legisladora mendocina de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri. La logística de los cónclaves fue ajustada por el equipo del intendente de Rosario, Pablo Javkin, uno de los principales impulsores del frente que congrega a los distintos municipios.

Junto a él también estarán el alcalde de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y su par de Paraná, Rosario Romero, entre otros. En marzo, ambos se reunieron con el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada. En aquella conversación también estuvo el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, que este martes no será de la partida.

Diputados que participarán del encuentro en el Congreso comentaron a este medio que la idea es avanzar en los reclamos de las ciudades por la senda legislativa. Al respecto, destacaron que hay dos vías posibles. Una es aprobar alguno de los proyectos que ya tienen estado de parlamentario y que se arrastran incluso desde otros periodos parlamentarios, para generar un esquema equitativo en los subsidios al transporte. "Esto incluye el proyecto que van a llevar los intendentes", dijeron.

La segunda posibilidad -sumó la voz- es profundizar el rechazo al DNU 2080/2024, que es el que eliminó el Fondo Compensador del Interior. Ese camino parece más dificultoso, teniendo en cuenta que requiere de construir mayorías en ambas cámaras y que el mega DNU 70/2023 todavía está vigente.

De todos modos, en Unión por la Patria (UP) se entusiasmaban con explorar esa alternativa. "Entendemos que hay que avanzar en la vía legislativa, aprobar lo que haya que aprobar y construir una mayoría -que no debería ser dificultosa construir-, pero también reclamarle al Ejecutivo. Los intendentes van a movilizar al Congreso. Que movilicen y, después, que todos juntos, intendentes y legisladores, movilicemos a la Casa Rosada", señalaron.

El fervor, sin embargo, no es compartido. Algunos intendentes de mayor afinidad ideológica con la Casa Rosada no formarán parte del pelotón. Tal es el caso del cambiemita Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón. En su entorno dijeron a este medio que comparten el espíritu de los reclamos, pero confirmaron su ausencia en el Palacio Legislativo. Tampoco estarán los radicales Roy Nikisch (Resistencia) y el mendocino Suarez, por ejemplo

La jefa comunal de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, será otra de las bajas, debido a que tiene agenda local en su distrito. La dirigente ya pegó el faltazo en abril, cuando la Red se reunió con Francos y con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en Rosario. El jueves, Chahla y la mayoría de intendentes PJ tucumanos firmaron una solicitada en apoyo a Osvaldo Jaldo, uno de los principales aliados de Milei en las provincias.

Por el contrario, sí asistirá el alcalde de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. Pese a compartir el sello UP con su gobernador, Raúl Jalil, ambos mantienen un vínculo tenso. Jalil es uno de los dirigentes del peronismo que mayor sintonía muestran con la Casa Rosada. Días atrás, consultado sobre la jugada de los intendentes -entre ellos, Saadi-, comentó: "Hay posiciones distintas, no me voy a pelear con nadie, tengo mi posición política y nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, mientras yo sea gobernador".

La quita de los subsidios al transporte ya impacta en el precio del boleto

El scrum de alcaldes llega en medio de la suba de los precios de los boletos de colectivo. La semana pasada, se oficializaron los aumentos en Rosario, Santa Fe y Paraná, donde el pasaje costará $940 a partir de este mes.

Como paso previo a la movida, los dirigentes suscribieron una carta conjunta, en la que denuncian que "el sesgado compromiso del Estado nacional ha creado una crisis que requiere la adopción de medidas inmediatas y concretas para restaurar la funcionalidad y sostenibilidad del transporte público en el interior del país".

A la vez, la irritación de los distritos fue in crescendo a partir de la decisión del Gobierno nacional de aumentar los subsidios en el AMBA para sostener el precio del boleto de colectivo, un hecho que, según detalla el documento, "solo incrementó las dificultades".

El mismo fue suscripto por Rosario Romero (Paraná); Ulpiano Suarez (Mendoza); Pablo Javkin (Rosario); Daniel Passerini (Córdoba); Marcos Castro (Viedma); Mariano Gaido (Neuquén); Gustavo Saadi (Catamarca); Raúl Jorge (Jujuy); Juan Pablo Poletti (Santa Fe); Rodrigo Buteller (Cipolletti); Leonardo Stellato (Posadas); Martín Pérez (Río Grande); Damián Biss (Rawson); Luciano Di Nápoli (Santa Rosa); Othar Macaharashvili (Comodoro Rivadavia); Jorge Jofre (Formosa); Eduardo Tassano (Corrientes); Armando Molina (La Rioja); Roy Nikisch (Resistencia); Norma Fuentes (Santiago del Estero); Pablo Grasso (Río Gallegos); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y Francisco Azcue (Concordia).

El viernes, consultado sobre la posibilidad de reinstaurar el Fondo Compensador del Interior, Guillermo Francos reiteró que "no va a haber subsidios nacionales al transporte provincial". "Estos son temas provinciales, que tienen que resolver las provincias. Podemos discutir, y estamos siempre abiertos a hacerlo, el sistema tributario nacional y de Coparticipación. Seguramente nuestro Gobierno tendrá una propuesta para reformular el sistema tributario nacional", indicó el flamante jefe de Gabinete.