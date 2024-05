Dybala rompió el silencio tras quedar afuera de la lista de Argentina para la Copa América: “Fue un golpe muy duro”

Cuando Lionel Scaloni anunció los 29 futbolistas citados para los amistosos previos a la Copa América que se jugarán en Estados Unidos, llamó la atención la ausencia de uno de los nombres que se consagró en el Mundial de Qatar 2022. Paulo Dybala no está dentro de la convocatoria del entrenador y no estará presente en el primer torneo para los campeones del mundo tras su éxito en Medio Oriente.

Después de conocerse la noticia, el volante de la Roma rompió el silencio y se refirió al no llamado de parte del DT. “Sentí que había hecho cosas buenas este año”, analizó Dybala en una extensa entrevista que le brindó al periodista James Horncastle, que cubre la Serie A de Italia para el medio The Athletic.

“Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la selección es una de las mejores cosas de la historia. Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir a 26. Respeto su decisión. Respeto su decisión. Siempre se lo he dicho. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para el equipo”, agregó el surgido de Instituto de Córdoba sobre la decisión que tuvo que tomar Scaloni de no citarlo.

Más allá de estar ausente en la excursión de Argentina por territorio estadounidense con el deseo de revalidar el título logrado en la Copa América 2021, Dybala dejó en claro su deseo de que la Selección pueda volver a coronarse. “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en la selección. Tengo muchos amigos en el equipo y espero de todo corazón que vuelvan a ganar la Copa América”.

Hay que remarcar que la no citación del ex futbolista de la Juventus se produce luego de una de las mejores temporadas de La Joya en los últimos tiempos. Solo en el Calcio, el mediocampista zurdo disputó 28 partidos, marcó 13 goles y repartió 9 asistencias. Si a eso le agregamos su participación en duelo por la Europa League y Copa Italia, esa estadística crece a 39 encuentros con 16 tantos y 10 pases gol.

“A lo largo de mi carrera, siempre he intentado mejorar, dentro y fuera del campo. He cambiado a mucha gente de mi equipo: mi entrenador, mi nutricionista, mi psicólogo, todo para ayudarme a rendir mejor en cada partido y en los entrenamientos. Este año me he sentido bien”, expresó Paulo sobre el rendimiento que tuvo durante la temporada en la que casi jugó 2.700 minutos y fue una pieza importante en la Roma de Daniele De Rossi.

Durante la nota, Dybala aprovechó para recordar lo que sintió cuando el plantel regresó a la Argentina tras la coronación en Qatar y su sorpresa por la cantidad de gente en las calles. “Fue una locura. Tan hermoso. Es algo imposible de olvidar para la historia y para nosotros el resto de nuestras vidas. Ver a aquella multitud desde el autobús fue increíble. Era un día increíblemente caluroso. Nos tomamos unas copas en el autobús, pero al cabo de un rato el hielo se derritió, así que ya no estaban frías. Hacía un calor infernal”, contó el cordobés.

“Tuvimos que parar continuamente porque había tanta gente que no podíamos movernos. La gente saltaba de los puentes para subir al autobús. Podían haberse roto un brazo o una pierna, pero querían estar con nosotros. Queríamos llegar al Obelisco, pero nos quedamos atascados porque la seguridad no nos dejaba pasar. Así que al final tuvimos que saltar todos, subirnos a un helicóptero y volver al campo de entrenamiento”, agregó.

Como ya es conocido, durante las vacaciones de verano en Europa, Dybala se casará con su pareja Oriana Sabatini. Para anunciar su compromiso, el futbolista le pidió ayuda a su compañero de equipo en la Roma y la Selección: llevó a su novia hasta la Fontana di Trevi, se arrodilló y le pidió matrimonio a la cantante pop mientras ella lanzaba una moneda sobre su hombro y pedía el clásico deseo.

“No fue fácil elegir un lugar para la pedida de mano porque hay miles de sitios en Roma. Tampoco quería que se supiera, ni que nadie dijera que estaba organizando algo grande. Así que se lo comenté a algunos compañeros, salimos a cenar y decidimos ir a tomar un helado junto a la fuente, recordó Paulo.

Por último, el volante no evitó hablar de lo que podría ser un futuro fuera de Italia. Tras su gran temporada en Roma, es posible que varios de los mejores equipos del mundo pueden buscarlo. Mucho más si consideramos su baja cláusula de salida (12 millones de dólares) y que su contrato expirará en pocas semanas. ¿Qué piensa Dybala sobre cómo continuará su carrera?

“Llevo casi 12 años en Italia y lo paso increíblemente bien. Me cuesta verme fuera de Italia, porque crecí y me hice hombre aquí. Italia me lo ha dado todo, así que sería difícil irme, pero por supuesto siempre uno tiene la curiosidad y te preguntas cómo te iría en ligas tan buenas como La Liga y la Premier League, donde hay grandes equipos y grandes jugadores”, concluyó.