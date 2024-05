A plena luz del día: cuantioso robo en una vivienda de calle Córdoba al 2500

Por Santotomealdía

A plena luz del día, delincuentes cometieron un cuantioso robo una casa ubicada en calle Córdoba al 2500 de nuestra ciudad. Luego de violentar una puerta, ingresaron al inmueble y se llevaron 20 mil dólares, una computadora y una bicicleta, entre otros elementos.

El hecho ocurrió este lunes, luego de que la propietaria de la vivienda saliera hacia su trabajo. "Salí a las 7.30 de la mañana y cuando volví a las 17.40 me encontré con la puerta rota. Ahí me di cuenta de que me entraron a robar", comentó la mujer en una entrevista con radio Aire de Santa Fe.

"Me llevaron los ahorros de 30 años de trabajo. Eran 20 mil dólares. También robaron una computadora, un celular viejo, una bicicleta, zapatillas, ropa, cables USB y hasta los pañuelos descartables", agregó.

La mujer reveló que los delincuentes ingresaron, en primer lugar, al patio de la vivienda. Una vez en allí, barretearon la puerta del patio e ingresaron.