Un joven de 19 años se resistió al robo de su moto y le dieron un tiro en la mano

Por Santotomealdía

Un grave hecho de inseguridad se registró este viernes a la madrugada en la zona noroeste de nuestra ciudad, cuando un par de delincuentes intentaron asaltar a un joven de 19 años.

El muchacho regresaba a su casa, minutos después de las 2, cuando fue sorprendido por los sujetos en inmediaciones de Sarmiento y Mosconi. “Uno se me cruzó en el medio y me dijo que le diera la moto. El otro sacó la pistola, yo le agarré la pistola y me dio en la mano”, relató horas después, en declaraciones a Aire de Santa Fe.

“Había tomado unas cervezas con un amigo y tampoco me iba a dejar robar la moto”, expresó el joven y contó que los delincuentes escaparon luego de la detonación.

La víctima fue asistida en el Hospital SAMCo, donde constataron que el proyectil quedó alojado en su mano izquierda.