El Gobierno provincial sigue analizando la opción de construir un nuevo puente paralelo al Carretero

Por Santotomealdía

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, volvió a referirse este este jueves a la posibilidad de que el Gobierno de Santa Fe se haga cargo de construir un nuevo puente entre Santo Tomé y Santa Fe. Según dio a entender, ante la negativa de las distintas gestiones nacionales de cumplir con la obra tan esperada por nuestra ciudad, Provincia piensa en una opción más económica, que sería una nueva conexión a lado de la actual.

En una entrevista con radio Aire de Santa Fe, Enrico aseguró que la situación actual del puente Carretero “es un tema que ocupa muchísimo al gobierno provincial” y recordó que este viernes Vialidad comenzará a montar las primeras estructuras para iniciar la obra de reparación.

“Y también queremos tener una propuesta de un puente propio; si Nación no lo va a hacer o no lo puede hacer, por lo menos que desde Provincia tengamos un proyecto posible poder hacer con fondos provinciales, para mejorar la circulación”, manifestó el funcionario.

Seguidamente, el ministro de Obras Públicas contó, incluso, en las últimas horas dialogó con el Gobernador sobre ese tema: “Ayer a la tarde estuve con Maxi (Pullaro) y me dijo Lisandro, si la Nación no lo va a hacer, el Gobierno de la provincia tiene que hacer una ampliación del paso por ahí”.

Enrico, junto a Enrico, los ministros Puccini y Olivares, se reunió este jueves con funcionarios nacionales para pedir que continúen las obras en la provincia. (Foto: GSF)

El puente que merecemos

La pregunta es si vale la pena semejante inversión en una ubicación que hace algunos años fue estudiada y desechada. “Quizás no sea el gran puente que todos merecemos o lo que se proyectó, porque es una obra de 160 millones de dólares y la Nación no los va a poner”, dijo Enrico.

A continuación, el ministro aseguró que “los fondos en provinciales estarían muy bien invertidos si nos autoriza la Nación y, si es posible que lo pueda pagar el presupuesto de la provincia, claro que estamos no gustaría poder hacerlo”.

“Hay un proyecto de puente que ustedes conocen, por avenida a Mendoza (SIC) que es el objetivo que debe tener Nación para con Santa Fe. No olvidemos que la provincia pagó la obra de autovía de la Ruta 19 a cambio de que la nación le construya el puente, eso fue la promesa Néstor Kirchner en su momento; se fueron y no lo hicieron. Santa Fe como Provincia propone eso, algo posible, más económico, pero por lo menos si hay acuerdo y no autorizan es probable que sea un camino”, finalizó.