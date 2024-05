Un santotomesino sufrió el robo de 2,7 millones de pesos de su cuenta bancaria

Por Santotomealdía

Un santotomesino denunció que fue víctima de un millonario ciberdelito concretado mediante una serie de transferencias realizadas a una misma cuenta, por un monto total que supera los $ 2.700.000.

El grave hecho podría vincularse a falencias en la efectividad de las medidas de seguridad que implementa el Banco del Sol, entidad virtual que pertenece al grupo Sancor Seguros.

Cinco transferencias

En diálogo con Santotomealdía, Diego Bauduco, el damnificado, aseguró no haber realizado esas transacciones, de las cuales se enteró por los avisos a su correo electrónico. “El jueves 18, a la tarde, yo entro a mi correo como entra cualquiera y me encuentro con un mensaje de cinco transferencias que se habían realizado de mi cuenta a una tal Rosana Gamboa, que no conozco”, expresó.

Ante esa situación, el hombre intentó ingresar a la aplicación del banco desde su teléfono, para verificar los movimientos: “me figuraba que estaba en mantenimiento, no se podía entrar, no podía ver los movimientos de la cuenta, absolutamente nada”, aseguró.

Defraudación informática

Consultado por Santotomealdía, el consultor y especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, explicó que el hecho podría encuadrarse como un ciberdelito bancario o una defraudación informática. En este caso no se trata de una ciberestafa, ya que la víctima no fue estafada, directamente le sacaron el dinero.

“Me sacaron todo, me dejaron solamente 50 mil pesos que me enteré recién este viernes pasado que pasó. Hasta ese momento el banco no me informó el saldo que me habían dejado de la cuenta, ni nada”, contó Bauduco, indignado.

Respuesta tardía

La víctima desconoció los movimientos efectuados. “El mismo día empecé a desconocer y todo el trámite por chat, de la aplicación e-mail”, manifestó.

Teniendo en cuenta que el robo denunciado ocurrió el 18 de abril, la respuesta del Banco del Sol llegó más de una semana después. “El lunes recién me dieron los movimientos que se hicieron y los datos de esta persona. En total me robaron 2.783.000 pesos de la cuenta del banco”, lamentó el hombre.

Según explicó, el viernes realizó la denuncia policial de lo sucedido. “Primero quería hablar con algún referente del banco que no encontré, nunca nadie dio la cara”, cuestionó.

Después, reiteró que la entidad financiera le dio una respuesta recién lunes, desconociendo su reclamo. “Esto sigue con mis abogados, mediación de por medio, la verdad no sé cómo será. Según mi abogado, el banco no cumple con la segunda norma del Banco Central, que es cuando te hacen preguntas personales por transferencias tan grandes”, aseguró.

Para finalizar, el hombre aclaró que “ni haciendo la parte biométrica pude transferir sumas mayores a 200.000 pesos Estas personas me hicieron cuatro transferencias de 600.000 pesos y una de 373.000 pesos”.

