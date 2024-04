Reapareció Cristina Kirchner y cuestionó "el inútil sacrificio al que está siendo sometido el pueblo"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó su primer discurso público en lo que va de la gestión de Javier Milei, desde el Microestadio "Néstor Kirchner", que se inauguró este sábado en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

CFK comenzí su intervención criticando el "experimento anarcocapitalista" del actual Gobierno y "el inútil sacrificio al que está siendo sometido el pueblo" argentino.

"Hoy la reflexión que hagamos no es ni del dogmatismo, ni de la ideología", expresó y agregó que en el país hay 2.308 obras públicas suspendidas, 119 obras paralizadas en universidades.

La exmandataria también habló del déficit fiscal y criticó fuertemente las políticas de ajuste del Gobierno. "Creer que el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía ni el mundo", expresó.

"De todos los países del mundo solamente tres tienen superávit fiscal [...] Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de EE.UU.", continuó. "Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, te podés dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo", explicó.

En este sentido, Cristina Fernández dijo que "escuchó al presidente congratularse por el superávit fiscal". "Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenés superávit hermano, no es cierto", afirmó. "¿Superávit de dónde? No tienen superávit. Es un superávit que no tiene sustento", disparó

Más adelante, quien también fue vicepesidenta argentina, señaló que "en este país, en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla". "2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y en 2008 se cayó el mundo, crisis global. No se pudo sostener". "Habla de hazaña histórica por un trimestre. Y nosotros lo hicimos seis años, pero no fuimos héroes nacionales", señaló.

Vista panorámica del acto realizado este sábado en Quilmes. (Foto: X @CFKArgentina)

Cristina Kirchner denunció también que Javier Milei "no tiene plan de estabilización". Asimismo, abordó el porcentaje obtenido por político libertario en el balotaje. "Te pudo haber votado el 60 %, pero si después cuando son gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación y no llega a fin de mes, ¿de qué sirve?", cuestionó.

Según CFK, Milei cree que la recuperación y el crecimiento va a venir de cuatro sectores: petróleo, gas, minería y el campo. Sin embargo, aseveró que vivir únicamente de la exportación de los recursos del país no es el modelo adecuado para Argentina.

En cuanto al empeño del Gobierno en mantener un modelo extractivista sin la industria, la política aseveró que "más que un anarcocapitalismo" le parece un "anarcocolonialismo".

Entre otras críticas, Cristina se refirió al "adoctrinamiento en colegios", del que Milei habla a menudo. "Si hubiésemos adoctrinado en colegios, él no sería presidente. ¿Qué está diciendo este hombre?", comentó.

Así la expresidenta argentina defendió la universidad pública y gratuita después de masivas marchas por todo el país realizadas por estudiantes, docentes y rectores, que se oponen al drástico recorte presupuestario aplicado por la gestión de Milei.

El acto de inauguración del el Microestadio "Néstor Kirchner", se llevó a cabo a 21 años de la elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que el "compañero de vida" de la exmandataria salió segundo con el 22 % de los votos y accedió a la presidencia cuando Menem renunció al balotaje.